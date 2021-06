Agenti po italsku: nachytaný Raiola hrozí žalobou. Posila Lazia je osel

Igli Tare a Vedat Muriqi při příchodu do Lazia • Twitter

Italská veřejnoprávní televize RAI pořádně rozhoupala vosí hnízdo fotbalových agentů. Ve svém dokumentu nazvaném „Temná zákoutí italského fotbalu,“ dala nahlédnout do šedého, ale nikoli nudného světa vyjednávání a provizí. Pořádně naštvala superhvězdu mezi agenty těch nejlepších fotbalistů Mina Raiolu. Soudy médiu hrozí i ředitel Lazia Igli Tare.

Televize RAI odvysílala dokument v pondělí večer, ale rozruch vzbudily už informace zveřejněné v upoutávkách. Mino Raiola je superagent hvězd jako Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba nebo Erling Haaland. Na jejich transferech pracuje armáda zaměstnanců v pozadí, ale kde?

Reportéři navštívili na Maltě adresu, kde má mít Raiolova agentura kanceláře. Šlo ale o úplně prázdný objekt a televize vyvozuje, že je sídlo na ostrově s nižším zdaněním jen záminkou pro menší zatížení finančních toků.

„Je to ostuda, že státní televize z veřejných peněz vytváří Fake news!“ rozčílil se Raiola. „Rai by měla zaručit seriózní žurnalistiku. Místo toho poslala na Maltu novináře, který řekl spoustu nepravd a ani nebyl schopný najít správnou adresu.“

„Moji právníci už podnikli kroky proti reportérovi, protože tohle vrhá stín na mou pověst,“ pohrozil týmu, který v minulosti infiltroval radikální fanoušky Juventusu nebo přinesl zajímavé informace o čínském majiteli AC Milán.

Televize se hájí s tím, že za odvysílaným pořadem stojí. Její reportér na Maltě dorazil přesně na adresy, které Raiolova kancelář uvádí v oficiálních dokumentech. „Je to místo, které je napsáno v podkladech pro finanční úřad. A pan Raiola nám celé měsíce navzdory urgencím neodpovídal na dotazy,“ prohlásil šéfredaktor Sigfrido Ranucci.

Dokument se primárně zabývá problematikou přehnaných provizí a společností s nepřehlednou a nedohledatelnou vlastnickou strukturou. Ve vysílání padlo, že ve fotbalovém světě jen v sezoně 2018/19 proběhly nezákonné finanční transakce za dvě miliardy eur.

Reportéři se zároveň zaměřili na sportovního šéfa Lazia Igli Tareho. Z bývalého útočníka albánské reprezentace je v současnosti vrcholový manažer, ale vazby na svou rodnou zemi neztratil. Podle dokumentu skrytě se svým bratrem Gentim (albánským konzulem v Turecku) vlastní ve své domovině sázkovou kancelář s více než čtyřmi stovkami poboček. I Tare se proti zjištěním ohradil a hrozí televizi žalobou.

Tareho rozhodnutím se v jiné části dokumentu vysmívá i jeden ze zpovídaných agentů Vincenzo Morabito. V pasáži, kdy si myslí, že je kamera vypnutá, se vrací k přestupu Kosovana Vedata Muriqiho z Fenerbahce do věčného města.

„Protože má bratra konzula v Istanbulu, tak koupil tohohle absolutního osla za 18 a půl milionu euro (470 milionů korun). Simone Inzaghi mi říká, že si z něj na tréninku trhá vlasy. Že klidně může mít místo kopaček pantofle, jak je špatný. Do transferu bylo zapojeno pět agentů a pro Lazio to byla spousta peněz,“ vypráví Morabito. Muriqi nastoupil v končící sezoně za Lazio do 34 zápasů, ale dal jen dva góly a přidal nicotnou jednu asistenci.