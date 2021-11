Milánské derby skončilo remízou. Barák proti Neapoli nahrál na gól

Domácí šli do vedení už po třech minutách, kdy si na přímý kop naběhl Caldara, ale Římané na samém konci první půle výsledek otočili. Ve 43. minutě dorazil po závaru míč do brány uzbecký útočník Šomurodov, který vstřelil první gól v dresu římského klubu. V nastavení se Abraham postaral o to, že AS poprvé od únorového duelu s Udine měl v lize o poločasové přestávce na kontě dva góly.

I domácím se ale povedl obrat. Po hodině hry fauloval Ibaněz Caldaru a Aramu z penalty vyrovnal. V 74. minutě dostal další míč za obranu Okereke a vrátil Benátkám vedení.

Italská fotbalová liga - 12. kolo:

Benátky - AS Řím 3:2

Branky: 3. Caldara, 65. Aramu z pen., 74. Okereke - 43. Šomurodov, 45.+2 Abraham

Sampdoria Janov - Boloňa 1:2

Branky: 77. Thorsby - 47. Svanberg, 78. Arnautovic

Udine - Sassuolo 3:2

Branky: 8. Deulofeu, 39. vlastní Frattesi, 51. Beto - 15. Berardi, 28. Frattesi

Lazio Řím - Salernitana 3:0

Branky: 31. Immobile, 36. Pedro, 69. Alberto

Neapol - Hellas Verona 1:1

Branky: 18. Di Lorenzo - 13. Simeone

AC Milán - Inter Milán 1:1

Branky: 17. vlastní De Vrij - 11. z pen. Calhanoglu