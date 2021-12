Mourinho po prohře nenechal novináře mluvit: Beru víc peněz za těžší práci

Inter jasně porazil AS Řím • Reuters

AS Řím upadá do krize. Tým z italské metropole stále neúspěšně atakuje pohárové příčky Serie A. Navíc zapsal druhou prohru v řadě. Inter Milán ho vyprovodil výsledkem 3:0 a trenér José Mourinho byl pěkně naštvaný. Novináře ani nepustil ke slovu.

Třetí porážka v pěti zápasech. Navíc naprosto jednoznačná. AS Řím ve šlágru s Interem propadl 0:3. Hotovo bylo po prvním poločase, v němž si „nerazzurri“ zásluhou Hakana Calhanoglua, Edina Džeka a Denzela Dumfriese vytvořili jasný náskok, který už úřadující šampioni v klidu pohlídali.

Špatná forma AS se podepisuje i na náladě Josého Mourinha , jenž po utkání vyjel na přítomné novináře: „Moje práce je mnohem těžší než ta vaše. Proto taky beru mnohem víc peněz.“

Portugalský kouč dokonce novináře ze studia DAZN vůbec nepustil ke slovu a raději vedl monolog. „Inter je v normálních podmínkách silnější než my. V nenormálních podmínkách dokonce mnohem silnější. V minulé sezoně měli o 29 bodů víc než my. Dnes, bez zraněných a suspendovaných hráčů, to pro nás bylo velmi, velmi těžké,“ řekl Mourinho.

„Náš útočný potenciál byl prakticky nulový. Věděli jsme, že bude důležité dát gól, protože na něj budeme mít jen dvě tři šance. Měli jsme tři a gól jsme nedali,“ pokrčil rameny.

To Inter se prosadil třikrát, jednou dokonce přímo z rohového kopu. Ruie Patricia v brance Říma nachytal Hakan Calhanoglu.

Mourinho je na tiskovkách stále stejně ostrý a zábavný, jenže výsledky „giallorossi“, kteří v létě utratili za posily nejvíce peněz z celé Serie A, nejsou vůbec oslňující. Do boje o titul se letos už AS nezapojí a v Konferenční lize postoupí pravděpodobně až z druhého místa skupiny.