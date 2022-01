Grande Barák! Úžasný pocit, zářil po hattricku. Vystřílí si přestup?

Antonín Barák se nesmazatelně zapsal do historie Hellasu Verona! Český reprezentant se stal vůbec prvním záložníkem v historii klubu, jenž v Serii A nastřílel hattrick. Ke třem brankám navíc přidal příbramský odchovanec i asistenci a naprosto řídil demolici Sassuola 4:2. „Je to úžasný pocit! Nikdy předtím jsem hattrick nevstřelil. Jsem nesmírně šťastný,“ rozplýval se Barák po svém životním výkonu, který by ho mohl posunout k velkému přestupu.

Tomu se říká mít formu jako hrom! Antonínu Barákovi v letošní sezoně gólově nestačí ani „bůh Milána“ Zlatan Ibrahimovič či „drahokam“ Juventusu Paulo Dybala. Pouze stejně je na tom Tammy Abraham, vysněná miliardová posila Josého Mourinha v AS Řím. Všechno hráči světové extratřídy, ale především útočníci.

„Je to typický ofenzivní záložník, který perfektně zapadá do našeho systému hry. Jsem za něj moc šťastný, protože je to naprosto zlatý kluk a vynikající fotbalista, jenž by se prosadil v každém týmu Serie A,“ nešetřil chválou na svého svěřence Igor Tudor, kouč Hellasu.

Strhující utkání, v němž měl Hellas od začátku navrch, začal Barák gólově řídit v závěru první půle. Nejprve ve vápně uvolnil Gianlucu Caprariho, jehož přesná rána z první odměnila hosty za výborný výkon vedením 1:0.

Hráč se 7 na zádech ho ještě do přestávky navýšil, když byl při rohovém kopu nastřelen domácím Maximem Lopezem do nohy, od níž se míč odrazil do sítě.

„Byl to náš nejlepší první poločas v tomto ročníku. Na náš fotbal se krásně koukalo. Vytvářeli jsme si spoustu šancí a ukázali jsme, že v nás dřímá velká kvalita. To je do budoucna velice potěšující zjištění,“ culil se Tudor.

Dobrou náladu chorvatskému internacionálovi zkazil krátce po přestávce nádherným volejem Gianluca Scamacca. Hellas si ovšem takřka ihned vzal dvougólové vedení zpět.

Vlad Chiriches totiž zahrál ve vlastním vápně rukou, což správně poradil rozhodčímu Pronterovi VAR. K nařízené penaltě se postavil Barák, na jehož ránu si sice Andrea Consigli sáhl, ale gólu zabránit nedokázal.

Houževnatí domácí ovšem dokázali díky Gregoire Defrelovi opět snížit a závěr utkání nabídl značné drama. To ovšem rozsekl hráč zápasu.

Ve čtvrté minutě nastavení si český reprezentant naběhl na kolmici Nikoly Kaliniče a mazáckým lobem přes padajícího Consigliho završil hattrick.

„Dnes jsme potvrdili, že máme směrem dopředu velkou kvalitu. Všichni jsme kreativní a gól může dát prakticky kdokoliv. Je před námi ještě velká část sezony a my se musíme snažit skončit co nejlépe. V tuhle chvíli ale koukáme pouze směrem k dalšímu utkání proti Boloni,“ předestřel sedmadvacetiletý záložník své nejbližší plány.

Ty dlouhodobější se však mohou brzy změnit.

O českého reprezentanta se totiž vážně zajímá West Ham United, kde mají s českými hráči výbornou zkušenost. Vytáhlý ofenzivní záložník v nejlepším věku by se týmu Davida Moyese náramně hodil. Hellas se však svého tahouna nebude chtít teprve po půl roce snadno vzdát. Pokud však Barákovi současná forma vydrží, bude pro tým z Verony prakticky nemožné udržet českého reprezentanta v kádru.