Berlusconi postup prospal. Ale teď chce s Monzou titul a Ligu mistrů

Fanoušci Monzy slaví postup do Serie A • ČTK/AP

Silvio Berlusconi část klíčového zápasu prospal, Monza ale může slavit postup do Serie A • koláž iSport.cz

Slovo projekt, které se v současném fotbale tak rádo používá, má v tomto případě reálný význam. Silvio Berlusconi, bývalý majitel AC Milán, se Monzy ujal v roce 2018, okamžitě s ní postoupil do Serie B a po loňském neúspěchu v play-off si na druhý pokus zajistil účast v nejvyšší soutěži.

„Mysleli jsme, že to zvládneme už loni, ale měli jsme smůlu. Tentokrát jsme za tím tvrdě šli celou sezonu. Nebylo to snadné, ale zvládli jsme to a jsme v Serii A,“ usmíval se bývalý italský premiér, který dodnes čelí trestnímu stíhání.

Přímo do nejvyšší soutěže postoupily Lecce a Cremonese, Monza se po překonání Brescie sešla ve finále play-off s Pisou, přičemž oba celky získaly v základní části shodně 67 bodů a na třetí a čtvrté příčce je dělilo pouze skóre.

V domácím zápase Monza porazila Pisu 2:1, jenže v odvetě prohrála 2:3, takže zápas šel do prodloužení. V něm však hosté přidali další dva góly a po výhře 4:3 mohli začít slavit. Berlusconiho přitom strhující průběh odvety příliš nevzrušoval, kamery odhalily, že gól domácích na 3:2 v nastaveném čase dokonce prospal.

Patrně věděl, že i tak vše nakonec dobře dopadne.

Monza má za sebou pohnutý osud. Její fotbalový klub vznikl už v roce 1912, ale v roce 2016 zbankrotoval a musel vstát z mrtvých v amatérských soutěžích. Klíčovým pro rozvoj značky byl příchod Berlusconiho, který ve spojení s bývalým ředitelem AC Milán Adrianem Gallianim ukázal, že stále umí. Vítěznou DNA přenesl z Milána do Monzy jako spolehlivý kurýr.

„Jsem zvyklý být úspěšný,“ připomněl Berlusconi svou éru v AC Milán, během níž byli rossoneri na přelomu století nejlepším týmem planety. „Pro mé srdce to byla skvělá sezona. AC Milán získal titul a Monza postoupila do Serie A. Teď chci vyhrát s Monzou titul i Ligu mistrů,“ dodal se spikleneckým úsměvem.

Jde samozřejmě o nadsázku, ale je jisté, že bývalý mediální magnát nebude chtít být mezi italskou elitou za ořezávátko. Už v minulé sezoně dokázal přivést do týmu Kevina-Prince Boatenga s Mariem Balotellim a nyní bude chtít soupisku určitě znovu co nejvíc vyšperkovat.

„Víte, že jsem nikdy nebyl žádný šetřílek,“ mrkal šibalsky sportovní ředitel Galliani, který má v hledáčku třeba Messiase Juniora z AC Milán.

Trenérem by měl zůstat Giovanni Stroppa, samozřejmě bývalý hráč zlaté éry AC Milán, který coby kouč dovedl do Serie A už Crotone.

„Tohle je jiné, protože vedení klubu je z jiné kategorie a zaslouží si to. Bylo to ohromně těžké,“ oddechl si čtyřiapadesátiletý stratég.

V příští sezoně ho čeká obrovská výzva.