Kim I. popřel genetiku a dobývá Serii A. V Lize mistrů utlumil Salaha a spol.

Giovanni Simeone slaví svůj gól do sítě Liverpoolu • Reuters

Jürgen Klopp nemůže věřit tomu, co vidí... Neapol jeho svěřencům nasázela čtyři góly • Reuters

Kim Min-jae se postaral o to, že Mohamed Salah se proti Neapoli neprosadil • Profimedia.cz

Kim Min-jae popřel genetiku předků, narostl do výšky 190 centimetrů. Triumfem s Jižní Koreou na Asijských hrách v roce 2018 si vysloužil výjimku z dvouleté povinné vojenské služby. Od nové sezony bojuje v italských legiích. Neapol si ho vybrala, aby navázal na odkaz mocného Koulibalyho. Což se mu zatím daří víc než dobře! Naposledy utlumil ofenzivní sílu Liverpoolu a položil pevné základy pro demolici Kloppovi družiny 4:1.

Jihu Itálie zasvětil osm let života. Pro fanoušky Neapole představoval životní jistotu, defenzivní činnost posunul na nový level a parťákům v útoku dopřával klid na práci. Teď je ale Koulibaly pryč, přestoupil do Chelsea.

„Každý si byl vědom důležitosti Kalidoua,“ utrousil Giovanni Di Lorenzo. „Bez něho jsme jako plachetnice v bezvětří,“ pokrčil trpce rameny kapitán týmu.

Na odkaz senegalské ikony naváže Kim Min-jae, stoper z Jižní Koreje. „Od… Odkud?“ zakoktali se příznivci na stadionu Diega Armanda Maradony.

Pokud nahrazujete jednoho z nejlepších stoperů poslední dekády, asijský trh není zrovna místem, kam byste se vydali na nákupy. Navíc, když sídlíte v Itálii. Zemi proslulé výrobou obránců nejvyšší jakosti. Squadra Azzura by z nich poskládala nejlepší jedenáctku historie. Jenže…

Kim představuje první prototyp moderního stopera vyvinutého v Asii, jenž má všechny předpoklady k tomu, aby uspěl na evropské fotbalové scéně.

V genetickém balíčku od rodičů – bývalých profesionálních atletů – dostal o šestnáct čísel víc, než je průměrná výška (174 centimetrů) mužů na Korejském poloostrově.

Kim Min-jae si rychle buduje renomé • Foto ČTK / AP / Andrew Medichini

Kombinace agresivity a ohromné síly v osobních soubojích mu vynesla přezdívku „Monster.“ Ta v symbióze s jeho tělesnou konstrukcí a výkony na hřišti působí útočníkům klaustrofobické záchvaty. „Byl jsem ohromen, jakou oplývá fyzickou zdatností,“ žasnul Di Lorenzo po prvním tréninku s Min-jaem. „V jeho přítomnosti jsem se cítil jako sardinka v konzervě,“ přidal se Victor Osimhen.

Kimův repertoár dovedností nabízí široký sortiment. Je rychlý, skvěle čte hru a rozehrávku zvládá oběma nohama. Navíc se nebojí vyvézt míč, čímž zrychluje přechod do ofenzivy.

Občas naopak zaostává v poziční hře a při útočných standardkách taky zrovna neexceluje.

V 25 letech má prostor k tomu, aby nedostatky vymazal. A kde se obránce zdokonalí lépe než v italské Serii A? V soutěži, ve které se defenzivní činnost považuje za druh umění, čisté konto znamená víc než vstřelený gól a dokonalý skluz přivádí fanoušky do varu.

Přitom nechybělo moc a Kim nastupoval v Premier League. Před dvěma lety, kdy hrával čínskou ligu za Peking Guoan, o něj stál Tottenham.

Jenže Spurs jeho příchod nestihli dotáhnout před uzávěrkou přestupového okna. A tak se stěhoval až o rok později. Za 3 miliony eur zamířil do Fenerbahce.

Kim Min-jae se postaral o to, že Mohamed Salah se proti Neapoli neprosadil • Foto Profimedia.cz

V táboře náročných fanoušků Žlutých kanárků panovaly pochybnosti, jak zvládne přesun na evropské trávníky. Ty se vypařily při jeho debutu. Jako by ani neexistovaly. Proti Antalyasporu vybojoval nejvíc míčů, předvedl nejvíc úspěšných obranných zákroků a přispěl k výhře 2:0.

Nastavený trend výkonnosti udržel po celou sezonu a na konci si vysloužil místo v nejlepší jedenáctce turecké ligy. Solidní počin, který neunikl pozornosti skautů Neapole.

A tak se Min-jae stěhoval za 18 milionů eur na Apeninský poloostrov, kde podepsal smlouvu na tři roky s opcí na další dva. Přitom v létě 2024 bude k mání pro kluby mimo Itálii za 45 milionů eur díky výkupní klauzuli.

„Jsem nadšený,“ líčil Kim. „Ale nejsem tady na výletě. Chci se prosadit,“ plánoval po přestupu do Serie A, kde je hra obránců pod drobnohledem a jejich výkony se rozebírají do posledního detailu.

Navíc se musí popasovat s Koulibalyho stínem. „Abych byl upřímný,“ poznamenal, „necítím se jako náhrada za Kalidoua. On je legenda a já jen mladý stoper, jenž chce udělat dojem,“ řekl skromně.

Do boje o Scudetto před ním zasáhli jen dva Jihokorejci – Ahn Jung-hwan (Perugia 2000-02) a Lee Seung-woo (Hellas Verona 2017-19). „Ano, jsem teprve třetí, ale srovnání mě nezajímají,“ podotkl Kim, jenž debutoval v italské lize v prvním kole na hřišti Verony (5:2). A zdárně.

Kim Min-jae brání Luise Díaze z Liveproolu • Foto Profimedia.cz

Připsal si 94 kontaktů s míčem (nejvíc ze všech hráčů), úspěšnost nahrávek vyšrouboval na 91,5 %, ovládl všechny vzdušné souboje (3/3) a vysloužil si hodnocení 6,99.

Na extrémní příznivce Neapole, pro které fotbal = život, zapůsobil. „Začínám chápat, jak moc vášniví jsou,“ vykládal po premiéře. „Vím, že ode mě hodně očekávají. Ale to já od sebe taky.“

A svá slova podepisuje výkony na hřišti. Ihned se zařadil do základní sestavy a Neapol s ním v úvodních šesti soutěžních duelech nové sezony neprohrála. A dostala jen pět gólů.

Nejenže Kim položil pevné základy nové obrany družiny Luciana Spallettiho, také už se stihl dvakrát střelecky prosadit.

Naposledy navíc zazářil při debutu v Lize mistrů. Neapol doma zlikvidovala Liverpool 4:1 a byl to právě Min-jae, kdo utlumil ohromnou ofenzivní sílu Reds v čele s Mohamedem Salahem.

No… To by na začátek ušlo. Tak co bude následovat, Kime? Staneš nejlepším asijským obráncem všech dob a rozšíříš catenaccio o jihokorejskou kulturu?

JIHOKOREJSKÉ PUŠKY

Hwang HI-ČCHAN / útočník / 26 let / Wolves

Evropskou štaci započal v rakouském Lieferingu. Záhy si ho vytáhl Salcburk, odkud putoval na pravidelné lince do RB Lipska. Navzdory tomu, že si v bundeslize nepřipsal jediný gól, ho za 16 milionů eur koupili Wolves. V první sezoně v Premier League se trefil 5krát ve 30 startech.

Hwang Hi-čchan v dresu Wolves • Foto Reuters

Lee KANG-IN / ofenzivní záložník / 21 let / Mallorca

Hbitý, s míčem nesmírně šikovný a po technické stránce na vysoké úrovni. Zahraje uprostřed zálohy i na křídle. Větší renomé si zatím nevybudoval. V 21 letech má ještě kariéru před sebou. Potenciál v něm tkví, jen ho rozproudit. Ve Valencii se výrazněji neprosadil, a tak se vydal na Mallorku.

Lee Kang-in v dresu Mallorky • Foto Profimedia.cz

Jeong WOO-YEONG / útočník / 22 let / Freiburg

Do evropského fotbalu ho vytáhl Bayern Mnichov osmnácti letech. V Bavorsku ale výraznější stopu nezanechal, v nabité konkurenci nedostal větší šanci a za áčko si připsal jen dva starty. Bundesligu přesto neopustil, přesunul se do Freiburgu, kde rozjíždí už svoji čtvrtou sezonu.