Hattrick. Trenér Zeman (75) jde znovu do boje, vrací se na místo činu

Je mu už úctyhodných pětasedmdesát let, ale sil má na rozdávání. A kdo chce čerstvý důkaz, má ho mít. Trenér Zdeněk Zeman, který se natrvalo usadil v Itálii, bere další angažmá. Podle informací zpod Apenin i serveru iSport.cz se na něm dohodl s třetiligovou Pescarou Calcio. Znamená to už jeho třetí štaci v tomto klubu, ta předešlá je pět let stará. Zeman naposledy v sezoně 2021/22 vedl tým Foggie, s nímž je také pevně spjatý, vedl ho dokonce už čtyřikrát. Staré fotbalové lásky zkrátka nerezaví...

Od klubového bosse měl Zeman původně dostat nabídku do června příštího roku, ale na vlastní přání dostane kontrakt do konce sezony s automatickou opcí, pokud bude s mužstvem úspěšný. To znamená jediné: postup do druhé ligy.

A jednoduchý cíl to není, o čemž se přesvědčil už dosavadní trenér Alberto Colombo: skončil po bilanci jedno vítězství, tři remízy, porážka v posledních pěti zápasech. „Delfíni“ jsou na třetím místě, což znamená účast v play off. Na první, přímo postupující Catanzaro ztrácejí 28 bodů, na druhé Crotone 16.

První Zemanovo působení z regionu Abruzzo se nesmazatelně zapsalo do paměti fanoušků modrobílých skokem do Serie A v sezoně 2010/11. V dresu Pescary v sezoně 2011 tehdy řádilo trio Marco Verrati – Lorenzo Insigne – Ciro Immobile, dohromady nasázelo osmačtyřicet gólů. Teď by se taková palebná síla hodila zase...