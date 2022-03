Mourinho setřel kritického Zemana: Já mám 25 trofejí, on vyhrál Serii B

Vedl oba slavné římské kluby - Lazio i AS. Trenér Zdeněk Zeman (74) je tedy povolaným expertem před Derby della Capitale. Česko-italský kouč v rozhovoru s italskými médii zkritizoval hru „Vlků“ i dosavadní práci Josého Mourinha. Reakce portugalského stratéga? „Čekáte, že někdo, kdo získal 25 trofejí, bude reagovat na někoho, kdo dvakrát vyhrál Serii B? Pokud se mě zeptáte na jiná trenérská esa, rád odpovím, ale Zeman... Prosím vás. To nemohu,“ odsekl sarkastickým tónem Mourinho.

Čtyřiasedmdesátiletý Zdeněk Zeman v současnosti trénuje Foggii v Serii C. Mimochodem tým, s nímž si na přelomu 90. let minulého století postupem do nejvyšší soutěže udělal v Itálii jméno. Ale jakožto bývalý kouč obou týmů z hlavního města je ideálním znalcem prostředí a povolaným expertem. AS Řím vedl hned dvakrát, v letech 1997-99 a podruhé v sezoně 2012/13, zatímco Lazio měl pod palcem v letech 1994-97.

Když se ho italští novináři zeptali na derby o hlavní město, spustil, že favorizuje Lazio. „Maurizio Sarri odvádí lepší práci, Laziu už vtisknul identitu. Mourinho zatím nenaplnil očekávání,“ řekl Zeman. „Stále nechápou, co na hřišti dělat. Hráči Lazia jsou organizovanější,“ doplnil a zároveň také zmínil otřepané klišé, že v derby se dosavadní výkony a výsledky mažou.

Zemanovy kritiky hry AS a Mourinha se na tiskové konferenci před zápasem chytili novináři. Portugalce se ptali, zda na ni chce reagovat. „Pokud se mě zeptáte na Giovanniho Trapattoniho nebo Fabia Capella, rád odpovím, ale Zeman... Prosím. To nemohu,“ odseknul Mourinho a připomněl, že on získal 25 trofejí, zatímco Zeman dvakrát vyhrál druhou nejvyšší soutěž Itálie.

Zeman? Kdo to vůbec je? Musím si ho vygooglit

Celá výměna názorů na dálku je malým Déjà vu jejich předchozích „neshod.“ Zdeněk Zeman totiž právě co by kouč AS Řím v roce 2012 kritizoval hru Realu Madrid pod vedením Mourinha. Česko-italský trenér je známým propagátorem formace 4-3-3 a ofenzivního pojetí fotbalu. Hra Realu se mu tenkrát zdála příliš nezáživná, defenzivní a nehodná královského velkoklubu.

Portugalský kouč už tehdy reagoval podobně. „Respektuji názory všech, včetně Zdeňka Zemana. Ale můžete mi říct, kdo to vůbec je? A za koho vlastně hraje? Budu si to muset najít na Google,“ odsekl v podobném duchu Mourinho.

Portugalec evidentně svůj tehdejší závazek splnil. Při včerejším dotazu novinářů totiž už přesně věděl, kdo je Zdeněk Zeman a jakých úspěchů dosáhl. Druhá věc je, že v jeho očích nejsou dostatečné.