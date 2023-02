Nejhorší série skončila. Cremona po 30 zápasech vyhrála, odnesl to Mourinho

Juventus si v derby poradil 4:2 s FC Turín a posunul se na sedmé místo tabulky těsně pod pohárové příčky, na které ztrácí šest bodů. V dresu vítězů na posledních 21 minut přišel na hřiště Paul Pogba, pro mistra světa z roku 2018 šlo o první zápas od loňského května, od té doby nehrál kvůli zranění stehna.

O vítězství Cremony za stavu 1:1 rozhodl z penalty osm minut před koncem Ciofani. Lombardský celek se díky vítězství posunul na předposlední 19. místo s náskokem jednoho bodu na Sampdorii Janov. Od příček zajišťujících záchranu ho dělí osm bodů.

AS Řím už v probíhající sezoně s Cremonou prohrálo ve čtvrtfinále Italského poháru. Tým trenéra Josého Mourinha, který dnes v úvodu druhé půle musel po červené kartě na tribunu, promarnil šanci posunout se na příčky zajišťující Ligu mistrů a je pátý.

Mourinho si po utkání stěžoval na čtvrtého rozhodčího, který ho údajně provokoval a za reakci byl portugalský kouč vyloučen. „Poprvé v kariéře ke mně rozhodčí mluvil neomluvitelným způsobem,“ citovala trenéra agentura Reuters.

„Nejsem blázen. Jen jsem reagoval na to, co se stalo. Zajímalo by mě, jestli s tím můžu něco dělat po právní stránce,“ přidal Mourinho. „Červenou kartu jsem dostal proto, že čtvrtý rozhodčí řekl hlavnímu, aby mi ji dal. Ale už neměl dost odvahy dodat, co řekl on mně,“ přidal.

Cremona v Serii A naposledy zvítězila v roce 1996, kdy se před loňským postupem představila v nejvyšší soutěži naposledy. O nelichotivý rekord se dělí s Anconou, která jej zaznamenala v letech 1993 až 2004.

Italská fotbalová liga - 24. kolo

Cremona - AS Řím 2:1

Branky: 17. Tsadjout, 82. Ciofani z pen. - 71. Spinazzola

Juventus Turín - FC Turín 4:2

Branky: 16. Cuadrado, 22. Danilo, 71. Bremer, 81. Rabiot - 2. Karamoh, 43. Sanabria