Uzbek mezi elitou: Šomurodova chtěl sám Mourinho, v Rusku chodil na trhy

Vrátí se Šomurodov ze Spezie do AS Řím? Mourinho mu dal naději • profimedia

Uzbekistán a fotbal? Není to totální sci-fi představa jako třeba populární příběh jamajských bobistů. Naopak, dalo by se říct, že kopaná patří v Uzbekistánu mezi oblíbené kratochvíle, prim ale hrají povětšinou bojová umění. Aby ne, z této postsovětské země pocházejí olympijští vítězové v boxu, taekwondu, řecko-římském zápase, ale také ve vzpírání. Jen málo fotbalistů se prosadilo za hranicemi své země, přičemž se jednalo hlavně o Rusko či Ukrajinu. Jen jeden se však dokázal dostat do italské Serie A. Eldor Šomurodov.

Jeho příběh je o to zajímavější, protože se jedná o Uzbeka jako poleno. Šomurodov se narodil 29. června 1995 v menším městě Jarkurgan na jihovýchodě země, a byť jeho rodiče dbali o vzdělání svých dětí, Eldor si velmi brzy zamiloval fotbalový míč. Kulatý nesmysl byl schopen zejména se svými dvěma stejně starými bratranci prohánět v jednom kuse.

Úplně jednoduché to však odmalička Šomurodov neměl. S velkou nadsázkou by se dalo říct, že jeho první překážkou v cestě za profesionálním fotbalem byla vlastní matka, která se bála, že se malý Eldor při jakémkoliv sportovním zápolení zraní. Možná v matčiných obavách hrálo roli těžké zranění nohy, kvůli kterému musel Eldorův otec Azamat s fotbalem skončit.

I tak ale v rodině Šomurodovových míč nikdy nechyběl. Nejvyšší soutěž v Uzbekistánu kopal hlavně Eldorův strýc Ilhom. S Bunjodkorem vyhrál uzbecký pohár a pro nápaditou hru mu fanoušci říkali stavitel. Bylo tedy jasné, že honění se za mičudou má Eldor v genech a v jedenácti letech mu rodiče, tedy zejména matka, povolili, aby se stal členem akademie, kde svůj talent mohl rozvíjet. Zároveň vídal svého strýce, který tou dobou hrával jako profesionál a Eldor se v něm viděl. A další vzory mezi slavnými hráči? Možná i dnes by Šomurodov vyhrknul jména Fernando Torres a Didier Drogba.

V roce 2011 mohl doufat, že se k hráčům, které obdivuje, přiblíží. Stal se součástí uzbeckého klubu Mašal Mubarek, kde mu sice chvíli trvalo, než začal naskakovat mezi dospělými, ale jen 9 zápasů v lize a nadstandardní výkony v národním týmu do 20 let stačily, aby si jej přetáhl tým z hlavního města Taškentu Bunjodkor, který za hranicemi Uzbekistánu před lety proslavil například brazilský fenomén Rivaldo, jenž zde hrál dokonce dvě sezony. Po vzoru svého strýce Ilhoma se tak vydal stejným ligovým směrem. Bunjodkor vyhrál pětkrát domácí ligu a dvakrát to dotáhl do semifinále asijské Ligy mistrů.

Pro Šomurodova šlo o velký krok. Bylo mu dvacet a měl na sebe poprvé více upozornit. V Bunjodkoru strávil necelé dvě sezony. A čísla? 68 zápasů a 19 vstřelených branek, což nebyla pro mladíka, který navíc měl za úkol i vytvářet šance pro ostatní, špatná vizitka. Jenže teprve potom přiletěla nabídka z velkého mezinárodního fotbalu. Šomurodova si všimli skauti ruského Rostova, který v té době hrával nejvyšší ruskou soutěž a patřil k aspirantům na evropské poháry.

Mládenec se dlouho nerozmýšlel, opustil rodinu i svou zemi a vydal se za ruským dobrodružstvím. Jako jeden z mála Uzbeků to dokázal, šel za lepším fotbalovým životem do jedné ze slavnějších postsovětských lig. Mělo být ale ještě lépe. Vytáhlý útočník se totiž neztratil ani ve městě na Donu. Klíčovou se stala sezona 2019/20, kdy si připsal v 28 ligových zápasech 11 gólů, přidal 6 asistencí a celkově si ho během tří let v Rusku oblíbili i fanoušci. Stal se populárním zejména poté, co začal opakovaně navštěvovat jeden místní trh a pochutnával si na svém oblíbeném pilafu s místními při debatách o fotbale. Postupně se ale i ten nejlepší pilaf začne zajídat a největší země světa mu začala být fotbalově malá.

Mnozí Uzbekové před ním se už dokázali proslavit v Rusku či na Ukrajině jako fotbalisté, ale některá z top lig byla dlouho zapovězena. O Šomurodova se začal zajímat nápadník z italské Serie A.

Eldor neváhal a ani Rostov svému klíčovému hráči nebránil. „Jsem vděčný vedení klubu i trenérům. Tito lidé ve mně věřili a jejich důvěra byla extrémně důležitá v mé životní cestě. Je čas jít, ale na Rostov nikdy nezapomenu a do konce života budu jeho fanouškem,“ pronesl šťastný forvard po podpisu s FC Janov, kde se v jednom týmu potkal s českým brankářem Lukášem Zimou. Ten se však na rozdíl od Uzbeka v prvním týmu nikdy neprosadil.

Janov měl v sezoně 2020/21 silnou ofenzivní skvadru, ať už to byli Panděv, Scamacca či Destro. Šomurodov jako novic sice místy tápal a těžko se sžíval s náročností jedné z nejlepších soutěží planety, ale neztratil se. V premiérovém ročníku si připsal mnohdy jako střídající hráč 8 ligových branek. Stal se prvním Uzbekem, který skóroval v Serii A a další posun přišel možná dříve, než se čekalo. Ozval se totiž AS Řím. Šomurodova si vyžádal sám José Mourinho, což řada jazyků v Itálii komentovala s úžasem.

„Udělám všechno pro to, abych ukázal, co umím v jednom z nejlepších klubů na světě. Chci se co nejdřív pustit do práce,“ už poněkud horlivěji a nabytý sebevědomím prohlašoval Šomurodov po podpisu pětiletého kontraktu ve Věčném městě. Informace o gáži, kterou pobírá v Itálii, se různí, ale je jasné, že je finančně na hony vzdálen všem, které ve své domovině znal. Přesto Šomurodov nedává na odiv svůj majetek, byť je milovníkem luxusních aut, nežije sociálními sítěmi. Moc se toho neví ani o jeho manželství s krásnou matkou jeho syna Ominou, kterou si kapitán uzbecké reprezentace vzal v roce 2019.

Rodina žije spokojeně v Itálii, ale útočník pravděpodobně narazil v AS Řím na svůj strop. Přitom se nedá říct, že by mu slovutný José Mourinho nedával prostor. V minulé sezoně Uzbek naskočil do 40 soutěžních zápasů v dresu AS, ale oporou se nestal. Poté, co navíc před nadcházejícím ročníkem AS vyhlásilo útok na mety nejvyšší a přišli Andrea Belotti a Paulo Dybala, bylo jasné, že někdo bude muset pryč.

V Římě však Šomurodov ještě do ledna letošního roku vydržel, jenže pak už se hlásil ve více než 425 km vzdálené Spezii na hostování. „Eldor si zaslouží, aby hrál pravidelně. Vždy šel příkladem jako profesionál a snažil se dělat pro AS Řím to nejlepší. Uvidíme, jak se jeho situace vyvine. Může být pryč jen následujících šest měsíců,“ vyjádřil naději Mourinho poté, co byl hráčům odchod posvěcen.

Nyní je na Šomurodovovi, aby se dokázal do Říma vrátit. Zatím to není ve Spezii nejlepší. Jeho tým teď bojuje o holé přežití v nejvyšší soutěži, ale už teď je Eldor nejslavnějším fotbalistou uzbecké historie a spolu s Maksimem Šackychem je také nejlepším střelcem v dějinách národního týmu. Oba dali společně 34 branek, ale Šomurodov může svou sbírku rozšířit a osamostatnit se. V 27 letech je to více než pravděpodobné.

Další uzbecké hvězdy:

Maksim Šackych – Jeden z nejlepších útočníků uzbeckých dějin. Deset let strávil v Dynamu Kyjev, se kterým sbíral ukrajinské vavříny. Dal se na dráhu trenéra a momentálně vede nejslavnější uzbecký klub Pachtakor.

Server Džeparov – Na kontě má 128 zápasů za uzbeckou reprezentaci, což je národní rekord. Nikdy však nehrál v Evropě. Vyzkoušel si ligové soutěže v Saúdské Arábii, Jižní Koreji či Íránu.

Odil Achmedov- Defenzivní záložník byl dlouho asi nejznámějším Uzbekem od Ruska na západ. Hrával za Anži Machačkala v dobách, kdy do klubu byly pumpovány miliony rublů, své si odvedl i v Krasnodaru a závěr hráčské kariéry si finančně zpříjemnil v Číně. Nastupoval třeba v movité Šanghaji.