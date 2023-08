Slovák Duda skóroval při výhře Verony nad AS Řím. AC Milán přejel Turín

Verona šla proti AS Řím už v první půli do dvoubrankového vedení • ČTK / AP / Paola Garbuio

Verona šla proti AS Řím už v první půli do dvoubrankového vedení • ČTK / AP / Paola Garbuio

Ondrej Duda poslal Veronu do vedení v zápase s AS Řím • Profimedia.cz

Fotbalisté AC Milán porazili ve 2. kole italské ligy i díky dvěma proměněným penaltám Oliviera Girouda 4:1 FC Turín a udrželi si stoprocentní bilanci. Druhou výhru přidala také Verona, jež porazila 2:1 AS Řím, který ještě nezvítězil.

V Miláně otevřel skóre Pulisic, který v létě do města módy přestoupil z londýnské Chelsea. Americký reprezentant se stal teprve pátým hráčem v historii AC Milán, kterému se podařilo skórovat v prvních dvou startech. Před ním to byli Olivier Bierhoff, Andrij Ševčenko, Mario Balotelli a Jérémy Ménez.

Vedení „Rossoneri“ však netrvalo dlouho, o tři minuty později střelu Ricciho pohotově doklepl do sítě Schuurs a srovnal. Ještě do přestávky však Milánští odskočili o dvě branky. Nejprve Giroud proměnil pokutový kop, který byl odpískán po zásahu videorozhodčího za ruku Buongiorna, a v nastavení se po pěkné souhře s Leaem trefil Hernández.

Dvacet minut po začátku druhého dějství bylo opět v akci video a podruhé přisoudilo penaltu domácímu týmu. Giroud se z 11 metrů nemýlil ani napodruhé a následně střídal. Zbytek utkání se dohrál spíše ve vycházkovém tempu. David Zima se v dresu hostů na trávník nedostal.

Verona šla do vedení už ve čtvrté minutě, kdy se poprvé v jejím dresu prosadil Duda. Slovenský ofenzivní univerzál využil své pohotovosti a do sítě dorazil střelu Terracciana. Bývalý hráč Kolína nad Rýnem či Herthy Berlín poté ještě v nastavení první půle přihrál na vítěznou branku domácích, kterou si připsal Ngonge. Římané v druhém dějství stačili už pouze snížit zásluhou Aouara, a to i přesto, že domácí od 84. minuty dohrávali bez vyloučeného Hiena, který jako poslední bránicí hráč zastavil útok Belottiho.

Verona, která se minulou sezonu udržela v lize jen díky vítězství v baráži nad Spezií, je tak po dvou kolech bez ztráty bodu. Naopak finalisté Evropské ligy pod vedením Josého Mourinha po remíze 2:2 se Salernem nezvítězili ani ve druhém ligovém kole.

Atalanta Bergamo překvapivě prohrála na hřišti nováčka z Frosinone 1:2. Za domácí se v prvním dějství prosadili Harrví a Monterisi, v druhém poločase pouze snížil Zapata.

Výsledky 2. kola Serie A:

Frosinone - Bergamo 2:1

Branky: 5. Harrví, 24. Monterisi - 56. Zapata

Monza - Empoli 2:0

Branky: 45. a 53. Colpani

AC Milán - FC Turín 4:1

Branky: 43. a 65. Giroud oba z pen., 33. Pulisic, 45.+3 Hernández - 36. Schuurs

Hellas Verona - AS Řím 2:1

Branky: 4. Duda, 45.+4 Ngonge - 56. Aouar