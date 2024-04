Titul pro Inter? Očekávaná „nuda“. Teď je úkolem sebrat rekord Buffonovi

Francesco Acerbi poslal Inter hlavou do vedení • ČTK / AP / Luca Bruno

Znáte pojem Derby della Madonnina? Takhle se v Itálii říká nelítostné válce o Milán. Inter v pondělní dohrávce 33. kola tento prestižní duel nad AC vyhrál 2:1 a stylově si tak se stoprocentní jistotou zamluvil s předstihem titul, o kterém nikdo na Apeninském poloostrově nepochyboval. Tato sezona Nerazzurri vstoupí do dějin nejen tím, že jde o historicky dvacáté scudetto.

Konečně se dočkal. Kouč Simone Inzaghi vede Inter od roku 2021, italský pohár i superpohár vyhrával opakovaně už jako zaměstnanec Lazia, ale scudetto, jak se italskému titulu říká, mu jako kouči chybělo. Navázal tak na sezonu 1999/00, kdy se radoval z prvenství v Serii A coby hráč Lazia.

„Nádherný pocit, dokázali jsme něco neuvěřitelného. Myslím na své děti, ženu a rodiče. Vždycky pro mě byli životně důležití. Ráno před zápasem jsme tvrdě trénovali v dešti, což rozhodlo, protože ten gól Acerbiho na 1:0 byl jako vystřižený z naší tréninkové jednotky. Jsme všichni šťastní,“ rozplýval se mladší bratr někdejšího kanonýra Filippa Inzaghiho.

Měl důvod. Inter dokráčel k titulu bez potíží. Žádný soupeř neměl nárok cestu zásadně komplikovat. Přitom Inzaghi trénuje tým veteránů, který má věkový průměr 29,1 let. To je hodně i na Serii A, jež je dlouhověkostí hráčů proslulá. Evidentně to však nevadilo a Inter ověnčí tuto sezonu nejen titulem, ale taky mnohými rekordy.

Ten nejviditelnější už nepadne. V sezoně 2013/14 Juventus ovládl ligu ziskem 102 bodů. I kdyby Inter do konce sezony všech pět kol opanoval, zastaví se na 101 bodech, v táboru Juve si tak mohli oddechnout. Aspoň tento rekord jim zůstane. Inter však může vytvořit svůj interní rekord. V sezoně 2006/07 dokráčel klub pod Robertem Mancinim k titulu se ziskem 97 bodů. Momentálně jich má Inter na kontě 86. To je hratelné, ale Inzaghi musí v týmu udržet koncentraci třeba i kvůli svému brankáři.

Švýcar Yann Sommer dosud udržel v 31 odchytaných zápasech Serie A osmnáctkrát čisté konto a je kousíček od Gianluigiho Buffona. Legendární Ital si připsal v sezonách 2011/12 a 2015/16 shodně 21 čistých kont. Jak bylo řečeno, do konce nynějšího ročníku chybí 5 zápasů, pokud Sommer ve 4 z nich udrží nulu, je novým rekordmanem.

„Jsem ve hře díky tomu, že celý tým dobře brání. Musím být vždy koncentrovaný, ale nebudu lhát, Buffonův rekord je pro mě velkou výzvou,“ nechal se slyšet pětatřicetiletý Švýcar. Inter čekají v tomto ročníku ještě Turín FC, Sassuolo, Frosinone, Lazio a Verona.