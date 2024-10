Bláznivá přestřelka obhájce titulu. Inter remizoval 4:4 s Juventusem

Inter se ujal vedení po čtvrthodině hry, kdy Polák Zieliňski tvrdou střelou do středu branky proměnil penaltu nařízenou za faul na Francouze Thurama. Po pěti minutách se hosté dostali ve dvou až před švýcarského brankáře Sommera, Američan McKennie nezištně přihrál Vlahovičovi a srbský útočník dal už šestý ligový gól v sezoně.

Vedení na stranu hostů strhl prvním gólem v italské lize Weah, syn někdejšího držitele Zlatého míče a prezidenta Libérie George Weaha. Po střele arménského útočníka Mchitarjana bylo znovu srovnáno, ale pak Weah fauloval Nizozemce Dumfriese a Zieliňski nezaváhal ani při druhé penaltě.

Dumfries po změně stran domácím zařídil dokonce dvoubrankový náskok, ale trenér „Staré dámy“ Motta měl šťastnou ruku, když po hodině hry poslal na hřiště Yildize. Devatenáctiletý turecký útočník dvěma góly první ligovou porážku v sezoně odvrátil.

Střeleckou formu má také čtvrtá Fiorentina, která ve třech posledních zápasech nastřílela dohromady 15 branek, přestože se kvůli zranění musí obejít bez svého největšího útočného esa Islanďana Gudmundssona.

V neděli ho při výhře nad AS Řím 5:1 dvěma góly zastoupil Kean. Argentinec Beltrán proměnil penaltu a proti svému bývalému týmu se trefil i Bove. Střídající Němec Hummels hned svým prvním dotekem poslal míč hlavou do vlastní sítě. Římský tým větším rozdílem prohrál naposledy v roce 1990 s Juventusem (0:5). Dohrával v deseti, Španěl Hermoso stihl dvě žluté karty v rozpětí šesti minut.

Nováček z Parmy protáhl černou sérii na sedm zápasů bez vítězství. Hrál doma s Empoli 1:1, o výhru ho připravil neproměněný pokutový kop osm minut před koncem. Empoli přijelo po dvou porážkách a s jedním z nejslabších útoků v Serii A, který měl na kontě jen šest branek.

Bilanci si nijak nevylepšil, do vedení ho totiž dostal vlastní gól, smolařem byl Francouz Coulibaly. V 80. minutě Charpentier z Konga premiérovým gólem v nejvyšší soutěži vyrovnal a za další tři minuty mohl diváky znovu rozjásat Francouz Bonny. V Neapoli penaltu proměnil, tentokrát ale trefil jen břevno.

Lazio Řím porazilo Janov 3:0 a postoupilo na šesté místo. Hosté jsou už sedm kol bez vítězství a propadli se na sestupové příčky. Skóre otevřel Nizozemec Noslin, který v Evropské lize pyká za červenou kartu a v té italské v poslední době hrál vždy jen pár minut. V závěru pak Španěl Pedro a Uruguayec Vecino náskok pojistili.

O další málokdy vídanou přestřelku se postaraly dva kluby, od nichž by to nikdo nečekal. Monza během prvního poločasu dvakrát vedla, ale nováček z Benátek pokaždé odpověděl. Podruhé se o to postaral rakouský stoper s českými kořeny Michael Svoboda. Brankáři neměli svůj den, všechny čtyři střely skončily v síti. Po změně stran se už ale skóre nezměnilo. Po remíze 2:2 Benátky díky lepšímu skóre opustily poslední příčku, na niž kleslo Lecce.

Italská Serie A - 9. kolo:

Parma - Empoli 1:1 (80. Charpentier - 35. vlastní Coulibaly)

Lazio Řím - FC Janov 3:0 (21. Noslin, 86. Pedro, 90.+5 Vecino)

Monza - Benátky 2:2 (23. Kyriakopulos, 44. Durič - 15. Ellertsson, 39. Svoboda)

Inter Milán - Juventus Turín 4:4 (15. z pen. a 37. z pen. Zieliňski, 35. Mchitarjan, 53. Dumfries - 71. a 82. Yildiz, 20. Vlahovič, 26. Weah)

Fiorentina - AS Řím 5:1 (9., a 41. Kean, 17. Beltrán z pen., 52. Bove, 71. vlastní Hummels - 39. Koné)