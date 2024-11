Na čele Serie A je našlapáno! Šlágr skončil remízou, daří se Fiorentině

Inter od začátku sezony prohrál ve všech soutěžích jen jediný zápas - derby s AC Milán, ale hosté z Neapole začali na San Siru lépe a Skot McTominay po rohovém kopu zblízka doklepl míč do sítě. Turecký záložník Calhanoglu ještě do přestávky povedenou střelou z dálky přesně do růžku neapolské branky vyrovnal. Čtvrt hodiny před koncem ale nevyužil šanci stát se hlavním hrdinou zápasu. Ve středu z penalty rozhodl o výhře nad Arsenalem v Lize mistrů, tentokrát ale nasměroval pokutový kop jen do tyče.

Atalanta má nejproduktivnější útok v soutěži, ale proti Udine se dlouho nemohl prosadit. Nejlepší střelec italské ligy Retegui sice už po čtvrthodině hlavičkoval do sítě, ale z 12. gólu v sezoně se radoval jen chvíli. Videorozhodčí odhalil, že míč se cestou odrazil od zad Lookmana a nigerijský útočník stál v ofsajdu. V nastavení prvního poločasu šli hosté překvapivě do vedení, postaral se o to tvrdou střelou Kamara.

Trenér domácích Gasperini měl šťastnou ruku, když po změně stran poslal na trávník Bellanovu. Po jeho centrech do šestnáctky padly v rozpětí pěti minut dva góly. Při prvním zakončil Pašalič, při druhém si Touré srazil míč do vlastní branky. A tak jediným stínem zápasu z pohledu domácích bylo zranění albánského obránce Djimsitiho, který nejspíš přijde o sobotní zápas s Českou republikou v Lize národů.

Verona má nejhorší obranu v soutěži a ve Florencii kapitulovala už ve 4. minutě. Na rozdíl od čtvrteční porážky v Konferenční lize na Kypru trenér „Fialek“ Palladino vytáhl svou nejsilnější sestavu, v základní jedenáctce zůstal jen francouzský záložník Adli. Hlavní postavou při vítězství 3:1 byl Kean, jemuž se povedl hattrick a celkem má na kontě už osm gólů.

Lazio, které má jako jediný tým stoprocentní bilanci v Evropské lize, vyhrálo v Monze a má v mimořádně vyrovnaném čele tabulky také 25 bodů. Jediný gól zápasu dal Zaccagni. Trenér Monzy Nesta dál marně čeká na první výhru před svým publikem a jeho klub tak má vůbec nejhorší domácí bilanci ze všech účastníků soutěže.

AS Řím utrpěl na svém stadionu už třetí porážku. El Shaarawy sice vstřelil dva góly domácích a pro reprezentačního útočníka to byly první zápisy v tomto ročníku, ale hosté se trefili poprvé v sezoně třikrát.

Římský klub hned po utkání reagoval odvoláním trenéra Juriče. Na lavičce AS Řím je to už druhá změna v této sezoně. Chorvatský kouč přišel po čtvrtém kole, kdy vystřídal Daniela De Rossiho. Loučí se s bilancí čtyř vítězství, pěti porážek a tří remíz. Jeho nástupcem by podle italského tisku měl být Roberto Mancini, který mimo jiné získal titul s Manchesterem City, třikrát v italské lize triumfoval s Interem Milán a s Itálií v roce 2021 vyhrál EURO.

Serie A - 12. kolo:

Bergamo - Udine 2:1

Branky: 56. Pašalič, 60. vlastní Touré - 45+3. Kamara.

AS Řím - Boloňa 2:3

Branky: 63. a 82. El Shaarawy - 25. Castro, 66. Orsolini, 77. Karlsson.

Fiorentina - Hellas Verona 3:1

Branky: 4., 59. a 90.+2 Kean - 18. Serdar.

Monza - Lazio Řím 0:1

Branka: 36. Zaccagni.

Inter Milán - Neapol 1:1

Branky: 43. Calhanoglu - 23. McTominay.