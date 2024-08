Z Podbrezové do Serie A. Fábregas je lidský, říká Kováčik. Co další hvězdy?

Mnoho pozoruhodnějších přestupů přímo ze slovenské ligy se v historii neudálo. Motorová myš od pravé lajny Peter Kováčik dalece přerostl Podbrezovou, kde jej dlouho vedl český kouč Roman Skuhravý. Proto mu už v zimě hodili udičku ambiciózní „rybáři“ od jezera Como v Lombardii, kde se od nové sezony bude hrát Serie A. Kováčik na jaře ještě hostoval doma, ale na letní přípravu už nastoupil do týmu kouče Cesca Fábregase. Sdílí tak kabinu s velkými jmény světového fotbalu. „Ne, že bych se před nimi styděl, ale třeba Pepe Reina má 41 let, takže já na něm vyrůstal, když jsem hrál videohry. Ještě jsem nebyl na světě a už hrál profi,“ vypráví Kováčik exkluzivně pro web iSport.cz o pohádkové změně.

Zdroje se různí. Jak to tedy s vaším přesunem do Coma je? Přestup, nebo hostování?

„Jsem tady na přestup. Už v zimě jsem podepsal smlouvu na dva a půl roku s další opcí. Na jaře jsem ještě ale zůstával na hostování v Podbrezové.“

Když vás oslovili, věděl jste vůbec něco o velkolepých záměrech nových majitelů?

„Věděl jsem, že Como existuje, protože dlouhodobě sleduji první i druhou italskou ligu a taky jsem věděl, že je tam jako trenér Fábregas. Jinak nic moc. Seběhlo se to rychle těsně před koncem přestupového období. Nebyl moc čas na rozmýšlení. Poslali mi i nějaké reporty, jak mě sledovali. Povídali jsme si o ambicích klubu. Zaujalo mě to. V zimě ještě byli v Serii B a mluvili jasně o postupu výš. Proto jsem na to kývl. Je to pro mě velká výzva jít ze slovenské ligy do Serie A.“

Žijete si takovou svou pohádku? Z Podbrezové do Lombardie?

„Je to rozdíl absolutně ve všem, na co si vzpomenu. Pochopitelně ta fotbalová kvalita se nedá porovnat, ale i životně je to velká změna. Věřím, že budu pravidelně hrát.“

Zůstaňme u toho života. V čem je to největší skok oproti Podbrezové?

„Italové jsou šílení řidiči. Na to jsem si fakt musel zvyknout. Mám tady s sebou rodiče, ti by vám toho řekli na mě dost, když jsem za volantem, jak jsem si zvykal. Třeba jídlo je tady mnohem kvalitnější než na Slovensku. Myslím tím ovoce nebo zeleninu hlavně. Cítím to. Připadá mi, že nálada lidí je tu taky jiná. Ať se děje cokoliv, lidi se tu usmívají. Nikdy jsem tady zatím neslyšel, že by si někdo na něco stěžoval. Vyzařuje z nich dobrá energie. Sedlo mi to. Zároveň asi ocení, že už dost rozumím italsky. Aspoň si to myslím. Už na Slovensku jsem chodil na lekce italštiny, když bylo jasné, že půjdu do Coma.“

Už jste se zabydlel? Como je i díky svému legendárnímu jezeru rájem turistů.

„Teď už jsem v bytě na kopci, kde je krásný výhled na to jezero. Dokonce jsem si našel takové místo, kde mám malou zahrádku. Jsem naštěstí trochu mimo centrum. Opravdu krásné prostředí. Como je nádherné město. V centru spousta turistů, ale to se dá v létě čekat. Předpokládám, že v zimě to takové nebude.“

Najednou sedí vedle vás v kabině Pepe Reina, Varane nebo Belotti. Jak vás přijali?

„Ze začátku to bylo pro mě zvláštní. Ne, že bych se před nimi styděl, ale Pepe Reina má 41 let, takže já na něm vyrůstal, když jsem hrál videohry. Ještě jsem nebyl na světě a už hrál profi. Když byl Varane v Manchesteru United, tak jsem