Lazio před zápasem v Plzni uspělo na San Siru. Výhru trefil v nastavení Pedro

Fotbalisté Lazia Řím před čtvrtečním prvním osmifinále Evropské ligy v Plzni vyhráli v Miláně 2:1 díky penaltě, kterou v osmé minutě nastavení proměnil Portugalec Pedro. Postoupili na 4. místo, ale v pondělí je může předstihnout Juventus Turín, pokud doma neprohraje s Veronou. Boloňa po obratu ve druhém poločase zvítězila nad Cagliari 2:1 a vrátila se na šesté místo. Také AS Řím otočil vývoj zápasu s Comem a po vítězství 2:1 je v tabulce osmý.

Lazio na San Siru prohrálo s AC pět předchozích zápasů a v úterý tam vypadlo z poháru s Interem, ale tentokrát začalo lépe. Hned ve třetí minutě mělo velkou šanci, ale Senegalec Dia ještě ztroskotal na brankáři Maignanovi. Francouzský gólman ve 28. minutě jen vyrazil střelu Černohorce Marušiče a kapitán Zaccagni uklidil zblízka míč do sítě. Byl to jeho osmý ligový gól v této sezoně.

Šance na vyrovnání oslabil srbský obránce Pavlovič, který v 67. minutě uviděl červenou kartu, když zastavil unikajícího Dána Isaksena skluzem za hranicí pravidel. Pět minut před koncem Nigerijec Chukwueze přesnou hlavičkou přece jen vyrovnal. V nastavení rozhodl Pedro z pokutového kopu, který sudí nařídil po konzultaci s videem za kontakt brankáře Maignana s Isaksenem.

Trenér Marco Baroni postavil v generálce na Plzeň tuto sestavu: Provedel - Marušič (46. Lazzari), Gigot (79. Patric), Gila, Tavares - Rovella, Guendouzi - Isaksen, Dia (88. Noslin), Zaccagni (79. Pedro) - Tchaouna (58. Vecino). Z tradičních opor v základní jedenáctce vynechal jen sedmatřicetiletého portugalského veterána Pedra, který je se čtyřmi góly nejlepším střelcem Lazia v Evropské lize. Poslal ho ale na trávník včas, aby mu náhradník zachránil bod.

Boloňa ve čtvrteční dohrávce obrala o body Milán a Cagliari porazila popáté v řadě. Dlouho to ale na tři body pro domácí nevypadalo. Týmu ze Sardinie zařídil vedení jejich nejlepší střelec Piccoli svým sedmým gólem v soutěži. Po změně stran ale nový hráč v sestavě hostů Felici zavinil penaltu a Orsolini ji proměnil. Tentýž hráč o osm minut později svou devátou brankou strhl vedení na stranu domácích.

AS Řím vyhrál čtvrtý ligový zápas v řadě, ale nováček z Coma, který před týdnem zdolal lídra z Neapole, mu nedal nic zadarmo. Francouz Da Cunha ho poslal těsně před přestávkou do vedení. Trenér Ranieri měl šťastnou ruku se střídáním, dva náhradníci zajistili tři body. Po hodině hry srovnal Belgičan Saelemaekers a po vyloučení německého obránce Kempfa dal Ukrajinec Dovbyk vítězný gól. S devíti trefami je nejlepším střelcem Římanů.

Poslední Monza prohrála doma s Turínem 0:2 a její šance na záchranu se ještě víc zmenšila.V sedmi kolech od poloviny ledna získala jediný bod při skóre 2:17. Ani návrat trenéra Alessandra Nesty na její lavičku nepomohl a po třech letech v nejvyšší soutěži míří zpět do Serie B. O výhru hostů se postarali hráči, kteří přišli teprve na začátku února, když ve svých dosavadních klubech neměli využití. Makedonec Elmas je v klubu na hostování z Lipska a Casadei dal svůj první gól od přestupu z Chelsea.

Empoli vyhrálo v lize naposledy na začátku prosince, ale dnes bylo v Janově po 11 zápasech blízko ke třem bodům. Hosté povzbuzeni středeční penaltovou výhrou v poháru na hřišti Juventus, ještě osm minut před koncem vedli 1:0. Postaral se o to Grassi a byl to jeho premiérový zápis v dresu Empoli, který obléká už třetí sezonu. Pak si ale brankář Silvestri srazil do sítě Vásquezův oblouček a stanovil tak remízu 1:1.

Serie A - 27. kolo:

Monza - FC Turín 0:2

Branky: 41. Elmas, 66. Casadei.

Boloňa - Cagliari 2:1

Branky: 48. z pen. a 56. Orsolini - 22. Piccoli.

FC Janov - Empoli 1:1

Branky: 81. vlastní Silvestri - 36. Grassi.

AS Řím - Como 2:1

Branky: 61. Saelemaekers, 76. Dovbyk - 44. Da Cunha.

AC Milán - Lazio Řím 1:2

Branky: 85. Chukwueze - 28. Zaccagni, 90.+8 Pedro z pen.