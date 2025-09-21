Inter po dvou prohrách zabral, římské derby pro AS. Vitík hrál poprvé celý zápas za Boloňu
Nejbližší soupeř Slavie v Lize mistrů Inter Milán se po dvou porážkách v italské fotbalové lize dočkal vítězství. Ve 4. kole porazil doma Sassuolo 2:1 a je v tabulce desáté. Pražany přivítá Inter 30. září. Hráči AS ovládli díky gólu Lorenza Pellegriniho římské derby s Laziem 1:0. Výběr trenéra Gian Piera Gasperiniho v novém ročníku Serie A potřetí vyhrál a drží krok s čelem tabulky. Říjnový soupeř Slavie Bergamo uspělo na hřišti FC Turín 3:0.
V Miláně ve 14. minutě poprvé v sezoně skóroval obránce Dimaraco. Devět minut před koncem zvýšil na 2:0 Augusto, pak už Sassuolo jen snížilo zásluhou Chaddíra. V tabulce je o čtyři příčky níže než Inter.
Pellegrini se v derby prosadil v 38. minutě. Devětadvacetiletý záložník před sezonou přišel o kapitánskou pásku a hraje v posledním roce smlouvy, jejíž prodloužení mu klub zatím nenabídl. Do derby nastoupil místo zraněného Dybaly a připsal si první ligové minuty v sezoně.
„Kromě všech argumentů a slov existuje jedna konstanta, a tou je moje láska k Římu,“ řekl Pellegrini, který za AS hraje od devíti let. „Dokud budu nosit tenhle dres, nikdy na hřišti nepolevím. Život je nepředvídatelný, nikdy nevíte, co se stane příště,“ dodal.
Lazio po vyloučení Bilahjaního v 86. minutě dohrávalo v oslabení, přesto mohl v nastavení vyrovnat Cataldi, ale trefil pouze tyč. Červenou kartu dostal ještě po skončení zápasu domácí Guendouzi. „Orli“ prohráli už potřetí a prožívají nejhorší začátek sezony za posledních 50 let. V tabulce jsou se ziskem tří bodů na 13. příčce, AS Řím je čtvrté.
Atalanta se už v prvním poločase radovala z tříbrankového vedení zásluhou dvou zásahů Krstoviče a jedné trefy Sulemany. Domácí mohli v 73. minutě porážku zmírnit, ale Zapatovu penaltu brankář Carnesecchi zneškodnil. V 87. minutě se v dresu Bergama poprvé v sezoně podíval na hřiště útočník Lookman, jenž si v létě snažil vynutit přestup a upadl v nemilost trenéra Ivana Juriče.
Juventus remizoval na hřišti Verony 1:1 a poprvé v ročníku ztratil body. Dostal se sice do čela tabulky, ale z něj ho může opět sesadit dosud stoprocentní Neapol. Mistr svůj zápas s Pisou odehraje až v pondělí.
Juventus poslal do vedení premiérovou trefou v sezoně Portugalec Conceicao přízemní ranou zpoza vápna k tyči. Verona z celkové střelecké převahy v zápase vytěžila vyrovnání minutu před poločasem, které z penalty obstaral Nigérijec Orban. Po změně stran pak VAR odvolal gól Němci Serdarovi. Verona zaznamenala třetí remízu a stále je bez vítězství.
Vítězných 90 minut pro Vitíka
Boloňa na domácí půdě porazila Janov 2:1. Rozhodla o tom devátá minuta nastavení, ve které se prosadil z penalty Riccardo Orsolini. Český obránce Martin Vitík odehrál v dresu domácích poprvé celý ligový zápas, ve kterém ovládl 11 ze 14 vzdušných soubojů. Jeho tým zvítězil i ve druhém domácím duelu sezony a v neúplné tabulce je na 8. místě.
Janov na hřišti Boloni prohrál po šesti zápasech poprvé od února 2018 a v tomto kalendářním roku je stále jediným týmem, který na boloňské půdě zvítězil. Svěřenci trenéra Patricka Vieiry na premiérový zisk tří bodů v nové sezoně stále čekají. Na kontě mají dva body.
AC Milán potvrdil v Udine roli favorita a i bez vykartovaného kouče Massimiliana Allegriho zvítězil 3:0. Dvakrát se trefil Američan Pulisic. Milán vyhrál třikrát za sebou s čistým kontem, což se mu povedlo poprvé od února 2023. Udine poprvé v sezoně prohrálo.
Italská fotbalová liga - 4. kolo:
Lecce - Cagliari 1:2
Branky: 5. Gabriel - 33. a 71. z pen. Belotti
Boloňa - FC Janov 2:1
Branky: 73. Castro, 90.+9 Orsolini z pen. - 63. Ellertsson
Hellas Verona - Juventus Turín 1:1
Branky: 44. Orban z pen. - 19. Conceicao
Udine - AC Milán 0:3
Branky: 40. a 53. Pulisic, 46. Fofana
Lazio Řím - AS Řím 0:1
Branka: 38. Pellegrini
Cremona - Parma 0:0
FC Turín - Bergamo 0:3
Branky: 30. a 38. Krstovič, 34. Sulemana
Fiorentina - Como 1:2
Branky: 6. Mandragora - 65. Kempf, 90.+3 Addai
Inter Milán - Sassuolo 2:1
Branky: 14. Dimarco, 81. Augusto - 84. Chaddíra
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Juventus
|4
|3
|1
|0
|8:4
|10
|2
AC Milán
|4
|3
|0
|1
|7:2
|9
|3
Neapol
|3
|3
|0
|0
|6:1
|9
|4
AS Řím
|4
|3
|0
|1
|3:1
|9
|5
Atalanta
|4
|2
|2
|0
|9:3
|8
|6
Cremonese
|4
|2
|2
|0
|5:3
|8
|7
Cagliari
|4
|2
|1
|1
|5:3
|7
|7
Como
|4
|2
|1
|1
|5:3
|7
|9
Udinese
|4
|2
|1
|1
|4:5
|7
|10
Inter Milán
|4
|2
|0
|2
|11:7
|6
|11
Boloňa
|4
|2
|0
|2
|3:3
|6
|12
Torino
|4
|1
|1
|2
|1:8
|4
|13
Lazio
|4
|1
|0
|3
|4:4
|3
|14
Sassuolo
|4
|1
|0
|3
|4:7
|3
|15
Verona
|4
|0
|3
|1
|2:6
|3
|16
Janov
|4
|0
|2
|2
|2:4
|2
|17
Fiorentina
|4
|0
|2
|2
|3:6
|2
|18
Parma
|4
|0
|2
|2
|1:5
|2
|19
Pisa
|3
|0
|1
|2
|1:3
|1
|20
Lecce
|4
|0
|1
|3
|2:8
|1