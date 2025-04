Legendární trenér po neúspěšné sezoně pravděpodobně opustí Real Madrid. Smlouvu má sice Carlo Ancelotti až do konce příští sezony, nicméně podle informací serveru The Athletic se už rozhodl, že se se španělským klubem rozloučí. Údajně to již měl oznámit i kabině. A jeho další štace by měla započít prakticky okamžitě. Pětašedesátiletý stratég povede brazilskou fotbalovou reprezentaci na nadcházející mistrovství světa.