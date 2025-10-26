Cena za věčné mládí. Slovan působí proti rivalovi nevyzrále, od lídrů potřebuje víc
BLOG BARTOLOMĚJE ČERNÍKA | Opět svěšené hlavy, opět domácí prohra, opět bez gólu. Prohra Slovanu Liberec v podještědském derby ukázala několik silně znepokojivých signálů. Celé utkání prostupoval pocit, jakoby zkušení matadoři přijeli na hřiště nevyzrálého týmu, byť to tak úplně není. Kováčův tým je starší, má v týmu matadory. Ale na správných místech? Možná je i na sportovním vedení, aby se zamyslelo, jestli nastavená strategie nepředurčila Slovan, aby se motal v kruhu.
Ne, s výpraskem 0:5 to nejde srovnávat. Byť liberecký fanoušek se asi po druhé inkasované brance a následné šanci Nemanji Tekijaškiho asi zhrozil, že něco podobného přijít může. Slovan je opravdu dále než před rokem. Problémem je, že nijak výrazně.
Pojďme si ale rozebrat proč. Když to opět vztáhneme k rok starému derby (logicky, s domácím prostředím přichází větší tlak a zodpovědnost), na hřišti bylo devět hráčů, kteří se ho nezúčastnili. Obměna kádru byla výrazná, staré „trauma“ si nesli jen Aziz Kayondo a Michal Hlavatý. Zvýšil se i věkový průměr základní sestavy. Oproti průměru 23,5 let z minulé sezony vyskočil na 25,5.
No ano, ale významnou část z toho dělá brankář Tomáš Koubek, který v souboje a přístup týmu na hřišti ze svého vápna těžko ovlivní. Bez něj byl Slovan na hodnotě 24,8 let. Průměr sestavy v poli Jablonce? Průměr 28,7 let! A je také důležité, v jakých částech hřiště je tato zkušenost rozložena. Ofenzivní domácí trio Hodouš-Mašek-Špatenka dohromady nastřádalo 143 ligových zápasů, vozba Zorvan-Jawo-Chramosta 687… I proto působili domácí ve finální fázi zbrkle, vystrašeně.
Hlavatý je stínem tahouna z minuléí sezony
To není obhajoba. Sázka na mládí a posouvání talentu je cestou, kterou si Liberec dobrovolně vybral. A už v zimě ji zásadně (i z výše zmíněných důvodů) upravil, když instaloval mezi mladíky matadory Lukáše Masopusta a Tomáše Koubka.
Ale je to možná málo. Ani bývalý slávistický oblíbenec nedokázal odvrátit to, že se mužstvo po inkasované brance absolutně rozsypalo. Když sám splašeně pálil v první půli levačkou z třiceti metrů do valu protihráčů, nevypadal jako muž s desítkami reprezentačních startů.
A co má chudák Koubek dělat z vlastního pokutového území s bázlivým Špatenkou, nebo nepřesným Hodoušem? Jak má Jan Mikula udělat na hřišti rozdíl? Ale je tu ještě jedno jméno, možná nejdůležitější. Michal Hlavatý už má 27 let, má být jednou z tváří týmu. V této sezoně je ale jen stínem tahouna z minulé sezony. A to je problém. Toto jsou ti hráči, kteří za to mají v krizových situacích vzít, ale sami mají velmi malý efekt na ofenzivní snažení týmu.
Radoslav Kováč někdy po nepovedených utkáních na ročníky narození svých ofenzivních hráčů (z lavičky mimo jiné naskočili další mladíci Mahmič, Soliu a Juliš) upozorňuje. Tato slova měl i po derby na jazyku, ale nakonec je nevyřkl. Nelze se totiž vymlouvat na to, co je očividně jedno z gró klubové filozofie. Buď hraj s kartami, které sis vybral, nebo nehraj vůbec.
A to už je otázka na sportovní úsek. Reálně je na stole, že Liberec na konci sezony jednu či dvě ze svých opor opět prodá a nahradí je noví, opět mladší hráči. Další ročníky 2005 a podobné. Opět to bude chtít čas. A celý proces se může opakovat. Progres bude probíhat, ale možná ne dostatečný.
Teď si Slovan (a to i třeba Jan Nezmar a další) musí vybrat. Budou chtít být navždy mladí a neustále za to v podobných vypjatých zápasech platit, nebo zainventují do dalšího hráče ve středním (i vyšším) věku, především do útočných řad?
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Jablonec
|13
|8
|4
|1
|18:8
|28
|2
Slavia
|13
|7
|6
|0
|22:8
|27
|3
Sparta
|12
|8
|3
|1
|23:11
|27
|4
Olomouc
|13
|5
|5
|3
|10:7
|20
|5
Zlín
|13
|5
|5
|3
|16:14
|20
|6
Plzeň
|12
|5
|4
|3
|21:13
|19
|7
Karviná
|13
|6
|1
|6
|22:19
|19
|8
Liberec
|13
|4
|5
|4
|16:16
|17
|9
Hr. Králové
|13
|4
|5
|4
|18:19
|17
|10
Bohemians
|12
|4
|4
|4
|10:12
|16
|11
Teplice
|13
|2
|5
|6
|13:19
|11
|12
Dukla
|13
|2
|5
|6
|9:17
|11
|13
Pardubice
|13
|2
|5
|6
|15:24
|11
|14
Baník
|12
|2
|4
|6
|8:14
|10
|15
Ml. Boleslav
|13
|2
|4
|7
|19:31
|10
|16
Slovácko
|13
|1
|5
|7
|6:14
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu