Kadeřábek na Bayernu: Hrál aktivně, naháněl Ribéryho. V akci video

Atraktivnější zápas by se na úvod nové sezony vymýšlel jen těžko. Bayern je nejslavnější německou značkou, bundesliga v posledních šesti letech nepoznala jiného šampiona. A Hoffenheim zase na jaře slavil historický klubový úspěch, třetím místem v lize si dokonce zajistil i účast ve skupině Ligy mistrů.

Start souboje byl ale oboustranně opatrný, až ve 23. minutě si centr Joshuy Kimmicha z rohového kopu našel v malém vápně Thomas Müller a poslal jej hlavou do sítě. Bavorský gigant brzy vedl a mohl se uklidnit. Jednoduchý průběh zápasu jej ale ani po gólu nečekal. Hosté měli ještě v první půli velkou šanci na vyrovnání, Joelinton však sám před Neurem zamířil mimo.

Aktivně působil i Kadeřábek, který v systému 3-5-2 nastoupil jako tradičně na pravém kraji zálohy. Několikrát se na útočné polovině dostal k centru, všechny ale vyřešila mnichovská obrana. Šestadvacetiletý český reprezentant musel zároveň poctivě pracovat i směrem dozadu, jeho strana totiž patřila Francku Ribérymu. Po jednom zákroku na francouzskou hvězdu dostal odchovanec Sparty žlutou kartu.

V 58. minutě byl na začátku akce, po níž se míč dostal k Adamu Szalaiovi, jenž bombou z úhlu prostřelil Neuera. Srovnáno, šok pro Bayern. Favorit ale těžkou situaci zvládl. Byť s trochu hořkou pachutí a po hodně divokém závěru.

Do konce zbývalo deset minut, když Ribéry ochotně spadl přes Nordtveita ve vápně a sudí Dankert nařídil penaltu. Roberta Lewandowského nejprve vychytal Baumann, balon do brány ale pohotově dorazil Arjen Robben. Nizozemský křídelník se do hry dostal až v průběhu utkání, když střídal zraněného Comana. Jeho radost však netrvala dlouho.

Jak ukázalo video, do pokutového území vběhl předčasně, a gól tak neplatil. Penalta se opakovala a polský střelec Lewandowski ukázal, jak pevné má nervy. Navzdory neúspěšnému prvnímu pokusu si míč vzal znovu a tentokrát už mířil přesně k tyči. Zkrátka kanonýr, jak má být.

Z dalšího gólu Bayernu se vzápětí radoval Goretzka, i on ale jen krátce. Zahrál totiž rukou, což pozornému videorozhodčímu neuniklo. Hoffenheim tak stále byl na dostřel, na vyrovnání však neměl. Finální podobu výsledku naopak dal v závěru Robben, který využil rychle rozehraného autu a zblízka napálil míč pod břevno. Tuhle trefu už mu tentokrát nikdo nevzal. Bayern vyhrál 3:1 a vykročil za dalším titulem, Kadeřábkův Hoffenheim bude muset body sbírat jinde.

Lewy se dvakrát nemýlí, glosoval oficiální twitterový účet Bayernu proměněnou penaltu.