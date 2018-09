Pavlenka musel do nemocnice, jeho Brémy vyhrály ve Frankfurtu

Celé utkání naopak odehrál reprezentační obránce Theodor Gebre Selassie a po zákroku na něj hráli hosté od 32. minuty přesilovku, protože domácí Willems byl za úder do obličeje po vzájemném kontaktu vyloučen. V té době už Werder vedl, ve 20. minutě si Osako naběhl na centr za obranu a střelou mezi nohy překonal brankáře Trappa, který přišel nedávno na hostování z francouzského PSG. Branku potvrdil kvůli signalizovanému ofsajdu až videorozhodčí.

Krátce po změně stran se Pavlenka srazil s Gačinovičem a rozhodčí Storks nařídil pokutový kop. Za zraněného českého gólmana zaskočil teprve osmnáctiletý náhradní brankář Plogmann a penaltu Hallerovi nechytil.

Český gólman ztratil podle agentury SID po ráně do hlavy vědomí, byl několik minut ošetřován a hřiště opustil na nosítkách. Eintracht kopal po Pavlenkově zákroku penaltu, kterou náhradník české jedničky Luca Plogmann nechytil, ale Brémy přesto utkání vyhrály 2:1.

"Pavlenka je v nemocnici a zůstane tam jednu noc na pozorování. Byl už ale při vědomí a mluvil. Nemá nic zlomeného," uvedl po zápase trenér Werderu Florian Kohfeld.

V 76. minutě měl velkou šanci Gebre Selassie, jeho pokus ale z brankové čáry vyhlavičkoval Abraham. Werder dlouhou přesilovku přetavil ve vítězný gól až v šesté minutě nastavení, kdy z přímého kopu rozhodl střídající Rashica.

Hoffenheim s Pavlem Kadeřábkem v sestavě otočil po přestávce zápas s Freiburgem a zvítězil 3:1. Hosté vedli po gólu Heintze, který využil špatného odkopu Akpogumy. V 50. minutě ale potrestal chybu obrany na druhé straně Szalai. Maďarský útočník dokonal obrat o 13 minut později, kdy usměrnil míč do brány po přesné Schulzově přihrávce, a připsal si třetí gól v sezoně. V nastaveném čase pojistil výhru Kramarič.

Wolfsburg je po výhře 3:1 v Leverkusenu po dvou kolech stoprocentní, přitom také prohrával od 24. minuty po gólu Baileyho. Ještě do poločasu ale hosté srovnali, poté co si gólman Özcan nešťastně srazil ostrý centr do vlastní brány. Vítězství zařídili slepenými góly po změně stran Weghorst a Steffen. Leverkusen podlehl Wolfsburgu po pěti utkáních a je stejně jako Freiburg bez bodu.

Norimberk remizoval doma s Mohučí 1:1, v dresu domácích odehrál celý zápas Ondřej Petrák a v 53. minutě dostal žlutou kartu.

Německá fotbalová liga - 2. kolo:

Augsburg - Mönchengladbach 1:1

Branky: 12. Gregoritsch - 68. Plea

Eintracht Frankfurt - Brémy 1:2

Branky: 49. Haller z pen. - 21. Osako, 90.+6 Rashica

Hoffenheim - Freiburg 3:1

Branky: 50. a 63. Szalai, 90.+5 Kramarič - 36. Heintz

Leverkusen - Wolfsburg 1:3

Branky: 24. Bailey - 36. vlastní Özcan, 55. Weghorst, 60. Steffen

Norimberk - Mohuč 1:1

Branky: 48. Ishak - 25. Mateta

Hannover - Dortmund 0:0