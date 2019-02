Kometa bundesligy! Kdo je srbský mladík, který vede tabulku střelců? | iSport.cz

Při pohledu na žebříček nejlepších střelců bundesligy překvapí fanouška, který německou kopanou nesleduje pravidelně, že nejpotentnějším fotbalistou probíhajícího ročníku není ani polská hvězda Bayern Robert Lewandowski, ani kapitán Dortmundu Marco Reus, nýbrž mladičký Srb Luka Jovič z Eintrachtu Frankfurt.

Jovič svou kariéru zahájil jako hráč srbské Crvene Zvezdy a při svém debutu za první tým v květnu 2014 prokázal okamžitě talent. Jako střídající hráč zasáhl do utkání proti Vojvodině a vyrovnal pozdním gólem na 3:3 a v šestnácti letech se stal nejmladším střelcem v dějinách klubu.

Ačkoli se Jovič cítil v Srbsku dobře, Zvezdu zasáhly finanční problémy a byla nucena prodávat své nejlepší hráče. Mladičký Srb tak byl prodán do portugalské Benfiky Lisabon, který za útočníka zaplatil něco přes dva miliony eur (51 milionů korun). Jovičovi se však na Pyrenejském poloostrově hrubě nedařilo a za první tým Benfiky si během dvou let připsal pouhé dva starty v lize. „Opustil jsem Srbsko příliš mladý a v momentě, kdy jsem vůbec odcházet nechtěl,“ prozradil Jovič své dojmy zpětně srbskému tisku.

Trápícímu se útočníkovi hodil záchranný kruh před dvěma roky v létě sportovní ředitel Frankfurtu Fredi Bobič, který si Joviče přivedl do Hesenska na dvouleté hostování s opcí. Jovič v novém prostředí okamžitě pookřál pod rukama trenéra Nika Kovače. „Strašně mi pomohl dozrát v hráče, jakým jsem dnes. Díky němu jsem se stal absolutním profesionálem,“ prohlásil na Kovačovu adresu Jovič po zápase s Fortunou Düsseldorf loni v říjnu, když hosty zničil pěti góly a jen jediná trefa ho dělila od dorovnání rekordu Dietera Müllera, který vstřelil v roce 1977 šest branek v jednom ligovém utkání.

Sen o sto milonech eur

Kromě Kovače pomohl Jovičovi v aklimatizaci v novém prostředí také fakt, že v týmu působí trio dalších hráčů z bývalé Jugoslávie – Ante Rebič, Mijat Gačinovič a Filip Kostič, kteří mladému forvardovi pomohli ve Frankfurtu zapadnout. Zlepšení bylo znát okamžitě a Jovič vstřelil v loňském ročníku bundesligy osm ligových branek a navrch přidal vítěznou trefu v semifinále ligového poháru proti Schalke.

Kovačovi svěřenci nakonec celou soutěž opanovali, což mimo jiné chorvatskému trenérovi vyneslo angažmá v Bayernu Mnichov. Na Kovačovo místo nastoupil kouč Adi Hütter, který nechává svým svěřencům v útočné hře větší volnost, což se mu v Jovičově případě královsky vyplácí. V osmnácti zápasech totiž nastřílel Srb hned čtrnáct branek.

Tu zatím poslední vstřelil srbský útočník v rámci sobotního zápasu 20. kola bundesligy, v němž Frankfurt přivítal na domácím hřišti vedoucí Borusii Dortmund. Jovič zareagoval v 36. minutě na vedoucí branku Marca Reuse a akrobatickým způsobem vyrovnal na konečných 1:1. „Pro mě to byl jednoznačně nejtěžší a nejsložitější zápas sezony. Frankfurt má skoro až nelidsky silný útok,“ uvedl po zápase Reus.

Jovičovi v letošní sezoně v útoku Eintrachtu sekundují spoluhráči Sébastien Haller (14 branek) a Ante Rebič (7 branek). Trio mladých pušek vstřelilo dohromady za hesenský klub rovných 40 branek a děsí obrany nejen v Německu, ale také v pohárové Evropě. Sám Jovič zatížil konta soupeřů během podzimní skupinové fáze Evropské ligy hned pěti góly a Frankfurt s bilancí šesti výher suverénním způsobem ovládl skupinu H. Na jaře čeká německý klub ve vyřazovací části Šachtar Doněck, a právě na Joviče si budou Ukrajinci dávat největší pozor.

Samozřejmě je otázkou, zda nebude Jovič časem vyhlížet přestup do většího klubu, obzvláště v případě, pokud si udrží současnou formu. Formálně Srb sice stále patří Benfice, ale Frankfurt na Joviče má opci ve výši sedmi milionů eur (180 milionů korun), kterou hodlá v každém případě v létě uplatnit. Německá média v průběhu ledna informovala o zájmu Realu Madrid, ale celý transfer z výše uvedeného důvodu samozřejmě nebylo možné uskutečnit.

Sám Jovič komentoval spekulace naposledy v prosinci s tím, že by rád zůstal v Eintrachtu, když se vyrojily spekulace o tom, že by si ho k sobě do Bayernu rád přivedl jeho bývalý trenér Niko Kovač. Každý fotbalista však má svoji cenu a u Joviče tomu není jinak. Dá se předpokládat, že i pokud by se letos Frankfurt opět kvalifikoval do pohárové Evropy, dostatečná suma peněz by mohla Frankfurt přesvědčit, aby svůj ofenzivní klenot přeci jen prodal. V kuloárech se totiž mluví o tom, že Bobič sní o tom, že dokáže Joviče prodat za sumu okolo sta milionů eur (2,57 miliard korun).