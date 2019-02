Černé pondělí Dortmundu: Pět utkání bez výhry a tenisáková sprcha | iSport.cz

Žlutočerná mašina se zasekla. Zatímco doposud svěřenci Luciena Favreho kosili v Německu jednoho soupeře za druhým, aktuálně upadl klub z Vestfálska do hluboké krize. Z posledních pěti zápasů ani jeden nedopadl vítězně.

Pocit radosti zažili Reus a spol. naposledy 26. ledna, když přejeli Hannover 5:1. Od té chvíle? Remíza s Frankfurtem (1:1), porážka v poháru s Brémami, remíza s Hoffenheimem, výprask 0:3 v Lize mistrů na Tottenhamu a vše korunuje ligová plichta 0:0 s posledním Norimberkem.

„Z výsledku jsme zklamaní,“ neskrýval rozčarování trenér Favre po pondělní ztrátě. „Takhle dlouhá série se v sezoně občas přihodí,“ dodal na téma krize Borussie, která během posledních týdnů prohospodařila náskok sedmi bodů a druhý Bayern ztrácí už jen tři.

Nadšení nebyli ani Mario Götze s Romanem Bürkim. „Od nás to bylo málo,“ litoval záložník. „Dva zápasy jsme nevstřelili gól. Co na to říct. Mně jako brankáři se na to z dálky nedívá úplně nejlíp,“ přidal se Götzeho švýcarský spoluhráč.

Co naplat bylo hostům, že poslední celek bundesligy jasně přehráli a přestříleli. Na přímé pokusy vyhráli 6:2, držení míče bylo ve prospěch Dortmundu dokonce 73 %.

„Každý zápas v této soutěži je těžký a podle mého názoru jsme si nevedli špatně. Měli jsme šance na to, abychom aspoň jeden gól vstřelili. Bohužel, nepovedlo se. Místo toho jsme měli obrovské držení balonu, ale dostat ho do vápna a rozhodnout zápas, nám dělalo problémy. Norimberk bránil téměř v 11 lidech, s tím si musíme příště lépe poradit,“ dodal Favre při hodnocení utkání.

Dohrávku 22. kola zpestřili především domácí fanoušci, kteří stejně jako v prosinci při duelu s Leverkusenem protestovali proti pondělnímu termínu. Ten se hraje v bundeslize od ročníku 2017/18 a na programu ligy je až do sezony 2021/22, kdy končí vysílací práva. U veřejnosti však oblibu tato novinka zatím nenalezla.

A tak si to norimberští ultras vyřizují s asociací na dálku po svém. Krátce před koncem prvního poločasu zasypali hrací plochu, včetně několika hráčů, černými tenisáky. Některé dokonce nepříjemně zasáhly i hvězdu žlutočerných Jadona Sancha. Vše doprovázely nápisy „Fuck DFB“.