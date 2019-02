Darida: Hertu mám rád! Ale když nepřijde šance, budu muset odejít | iSport.cz

Jak vaše současná situace vznikla?

„Vloni na podzim jsem ze sestavy vypadl pro zranění, jehož léčba a následná regenerace zabrala několik měsíců. Ani po uzdravení jsem však od trenéra Dárdaie nedostával příliš šancí se do sestavy vrátit. Po návratu z listopadového duelu české reprezentace proti Slovensku, v němž jsem nenastoupil, mně kouč oznámil, že vzhledem k tomu, že jsem nehrál ani v reprezentaci, tak v sestavě Herthy opět nebudu. Od té doby se situace téměř nezměnila. Zimní přípravu jsem absolvoval celou, jsem zdravý, po tréninku si ještě sám přidávám a cítím, že mám formu a že byl bych týmu platný. A vnímám to i od spoluhráčů. Proč mi trenér nevěří a nestaví mě, nevím.“

Je pravda, že jste měl v zimě nabídky na odchod?

„Ano. Od svého manažera Ondry Chovance jsem se dozvěděl o nabídkách z tureckého Fenerbahce, španělských klubů Leganés a Rayo Vallecano a italského Udine. Zejména Fenerbahce mělo eminentní zájem, ale Chovancovi na Hertě jasně oznámili, že se o mém odchodu vůbec nebudou bavit. To samé řekli i zástupcům Fenerbahce, kteří přesto Hertu kontaktovali i sami.“

Jak vážně uvažujete o odchodu z Herty?

„Mám rád klub, fanoušky i život v Berlíně. Proto jsem v létě 2017 prodloužil smlouvu až do konce června 2021 a nikdy by mě nenapadlo o předčasném odchodu vůbec uvažovat. Ale když makáte na víc než sto procent, přesto pořádnou šanci nedostanete a cítíte nedůvěru trenéra, pak o nějakém řešení nepříjemné situace uvažovat prostě musíte. Jsem zřejmě v nejlepším fotbalovém věku, fotbal miluju, chci a potřebuji hrát. Nejlépe za Hertu! Ale když to tady nepůjde, tak jinou variantu, než odchod do jiného klubu, nevidím.“

Když odhlédneme od fotbalu, prožíváte teď příjemné období…

„Máte pravdu. S manželkou čekáme první dítě, takže zařizujeme vše potřebné pro příchod nového člena rodiny. Už jsme objednali kočárek, postýlku, kupujeme oblečky… Moc se těšíme! Teď ještě, abych byl šťastný opět i na trávníku.“