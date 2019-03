Krize? Z Bayernu je opět postrach. Uhrál 33 bodů z 36 a dohnal Dortmund | iSport.cz

Před zimní pauzou přitom bylo všechno jinak. Do té doby suverénní Dortmund v 17. kole porazil na domácí půdě 2:1 Mönchengladbach a přezimoval s šestibodovým náskokem na druhý Bayern. „Vždycky je těžké dostat se do pozice, v níž jsme, a víme, jak moc je těžké zůstat na vrcholu, jakmile se na něm ocitnete,“ bilancoval tehdy Mario Götze první polovinu sezony Dortmundu. A měl pravdu.

Od začátku jara to svěřencům Luciena Favreho skřípe. Po pauze sice přišly výhry v Lipsku a doma nad Hannoverem, ale od té doby vyhráli černožlutí jediný z posledních pěti zápasů. Paradoxně doma proti Leverkusenu, který od zimy vede bývalý trenér Dortmundu Petr Bosz. Definitivně přišel o náskok v čele tabulky Dortmund kvůli páteční prohře 1:2 na půdě Ausburgu.

„Oba góly jsme jim darovali díky našim individuálním chybám. Můžeme vinit jen sami sebe. Prostě si nemůžeme dovolit dělat takové minely,“ hlesl po prohře kapitán Dortmundu Marco Rues. „V poslední době dostáváme takové zvláštní góly, kterým by se dalo v podstatě strašně lehce zabránit. Z nějakého důvodu se nám to ale nedaří,“ přitakal Reusovi jeho spoluhráč brankář Roman Bürki.

Dortmund navíc sestřelil dvěma góly jeho bývalý hráč Jihokorejec Ji Dong-Won. „Měli jsme dnes vyhrát. Šance na to byly, ale nedokázali jsme je proměnit. Byla to zbytečná prohra,“ láteřil po zápase trenér Lucien Favre.

To v Mnichově je nálada úplně opačná. Bayern sice v poslední době kosí zranění, ale bavorský kolos se po vlažném startu rozjel a z posledních 12 zápasů má bilanci 11 výher a jedné prohry, kterou zařídil při skóre 3:1 (jak jinak) bývalý trenér Dortmundu Bosz se svým Leverkusenem.

Jinými slovy získal Bayern od prosince 33 bodů z 36 možných. Pryč jsou řeči o nejhorší krizi klubu za posledních deset let a hlasy volající po odvolání trenéra Nika Kovače umlkly. Jako poslední odnesl hvězdnou formu o víkendu Mönchengladbach, který Bayern vypráskal na jeho hřišti poměrem 5:1. „Jsem se zápasem a způsobem, kterým jsme ho odehráli, naprosto spokojený, ale měli jsme dát víc gólů. Byl to jeden z našich nejlepších ligových zápasů v sezoně,“ zářil po závěrečném hvizdu Kovač. Bayernu přitom v zápase scházela z různých důvodů hned šestice hráčů včetně křídelníků Arjena Robbena a Francka Ribéryho nebo šestigólového Leona Goretzky. Zastoupit je však dokázali jiní.

Dvěma góly se na demolici „hříbat“ podílel Robert Lewandowski, který si díky svým trefám připsal hned dva zápisy do historických tabulek. Se 120 ligovými trefami na kontě je Polák historicky třetím nejlepším bundesligovým střelcem Bayernu, před ním je už pouze Karl-Heinz Rummenigge s 162 zásahy a celému žebříčku vévodí nedostižný Gerd Müller, který nastřílel neuvěřitelných 365 ligových branek v barvách bavorského velkoklubu.

Lewandowski také vstřelil celkově svůj 195. gól v bundeslize, čímž dorovnal peruánského matadora Claudia Pizarra. Oba se v současné chvíli dělí o korunu nejlepšího neněmeckého střelce v historii ligy. Kromě toho dokázal Bayern jako první tým v bundeslize pokořit hranici 4000 vstřelených branek. „Chtěli jsme si splnit úkoly a srovnat účty za podzimní utkání. Prostě nechcete doma prohrávat 3:0,“ vysvětloval motivaci Bayernu Manuel Neuer, připomněl říjnový debakl.

Vraťme se však k boji o titul, který je díky skvělé formě Bavorů opět otevřený. „Dohnali jsme Dortmund a všechno je otevřené. Získat titul nebude procházka růžovým sadem, čekají nás velice těžké zápasy. Máme dostatek motivace na to, abychom to zvládli. Všichni v týmu odvádí dobrou práci a je tu dobrá atmosféra,“ hlásil po sobotním zápase jaké je rozpoložení v týmu Kovač. „Ještě nejsme v čele tabulky. Může se toho do konce sezony hodně stát. Musíme zůstat klidní a dát tomu maximum, abychom dokázali urvat titul,“ klidnil nadšení gólman Neuer.

A co stálo za zmrtvýchvstáním Bayernu? „Především jarní ztráty Dortmundu představovaly pro Bayern dostatečnou motivaci, která napomohla k vítězné vlně,“ myslí si mistr Evropy z roku 1996 Thomas Helmer, který strávil valnou část kariéry právě v barvách Bayernu a Borussie Dortmund.

Faktory, které můžou hrát roli klíčovou ve finiši probíhající sezony jsou dva. Zaprvé, Bayern má mnohem zkušenější mužstvo zvyklé na tlak, atmosféru a zápasy, v nichž jde o trofeje. S věkovým průměrem 26,5 roku se jedná dokonce o druhý nejstarší tým v Německu. Bavoři jsou si toho vědomí a už dopředu hlásí, že v létě přijde velká přestavba týmu. Oproti tomu Dortmund se s průměrem 24,9 dělí s Hoffenhemim o příčku druhého nejmladšího týmu, který byl navíc z velké části složen pod vedením trenéra Favreho teprve loni v létě.

Bayern má navíc lépe nakročeno po venkovní remíze 0:0 s Liverpoolem do bojů o titul v Lize mistrů. To Dortmund je po prohře 0:3 na hřišti Tottenhamu jednou nohou ze soutěže venku a bude se tak moci plně soustředit na boj o titul v domácí soutěži. Každopádně je vzhledem k vyrovnanosti obou celků možné, že o titulu se rozhodne při vzájemném zápase mezi Dortmundem a Bayernem.

Ten se odehraje v Mnichově v rámci 28. kola na počátku dubna.