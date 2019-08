Hotovo, Koubek na 5 let v Augsburgu. Agent popsal jednání o drahé posile | iSport.cz

Koubek si vyzkouší druhé zahraniční angažmá. Do Rennes, kde v minulosti působil i Petr Čech, přestoupil před dvěma lety z pražské Sparty a hned si vydobyl pozici jedničky. V uplynulé sezoně skončil s týmem v domácí lize desátý a vyhrál s ním Francouzský pohár.

"Pro hodně lidí to může být překvapivý přestup. Zájem Augsburgu byl ale velký a to pro mě byla jedna ze základních motivací. Přístup lidí z Augsburgu mě přesvědčil, jak moc mě chtějí a jakou ve mě mají důvěru," uvedl Koubek v tiskové zprávě agentury Sport Invest, která ho zastupuje.

"Zájem Augsburgu od března vygradoval do velmi intenzivního jednání, které se podařilo dotáhnout k všestranné spokojenosti. Tomáše měl Augsburg od samého počátku na seznamu posil nejvýše ze všech možných variant, nicméně tím, že byl Tomáš zároveň i nejdražší variantou, byla jednání také nejsložitější a časově nejnáročnější. Pro Augsburg se jednalo o jednu z největších investic v historii klubu. Podmínky kontraktu svědčí o tom, jak hodně jsou o tomto kroku přesvědčeni," dodal hráčův agent Viktor Kolář.

Poslední zápas za Rennes Koubek odchytal v sobotu ve francouzském Superpoháru v Číně proti Paris St. Germain (1:2). "Je to pro mě složité, protože Rennes pro mě bylo skvělým místem pro začátek působení v zahraničí. Klub jsem si zamiloval, přestože jsem ve všech momentech necítil stoprocentní důvěru od všech lidí, kteří jsou pro chod klubu důležití. Lidé z klubu se loučili s tím, že jim budu chybět po sportovní, ale i po lidské stránce. Opustit ambiciózní klub hrající Evropskou ligu není snadné, ale na novou výzvu se těším," řekl.

Nabídka z německé ligy se podle něj nedala odmítnout. "Bundesliga je důvodem, proč jsem nyní tady. Věřím, že moje zkušenosti s velkými zápasy ve Francii mi pomohou. Začínáme pohárem a pak je další zápas hned na Dortmundu. Takže budu rovnou hozený do vody, ale věřím, že to dopadne dobře. Bundesliga je skvělá, velká soutěž, po Premier League druhá největší. Uspět v takové soutěži je pro mě výzvou," uvedl Koubek.

Těší se na české spoluhráče. "S Honzou Morávkem jsem ještě nemluvil, ale s Markem Suchým jsem v kontaktu. On je také rád, že přichází někdo, koho zná, s kým už trénoval a něco odehrál. Dal jsem i na jeho doporučení a informace od něj mi hodně pomohly. Je jen dobře pro reprezentaci a český fotbal, že jsme další dva, co přišli do těžké soutěže. Může to pomoct celému národnímu týmu, je to prospěšné ve všech aspektech," mínil Koubek.

V Augsburgu by měl být jedničkou, brankáři Gregoru Kobelovi skončilo hostování. "Zázemí klubu je na špičkové úrovni, lepší než v Rennes. A i to je dalším důvodem přesunu. Chci se dál zlepšovat a jsem rád, že poznám novou brankářskou školu. Neoddělitelné jsou i zkušenosti mimo fotbal. Já i dcery se budeme učit nový jazyk, novou kulturu. Ve Francii jsem si vzal hodně i z pohledu životního a věřím, že tady to bude také tak," dodal.

Velkou radost z Koubkova příchodu má i německý klub. "V Tomáši Koubkovi jsme získali mezinárodně zkušeného a velmi dobrého gólmana. Tomáš dokázal své kvality v národním týmu, Evropské lize i Ligue 1. Jsme si naprosto jistí, že skvěle zapadne do našeho mužstva a posílí nás," citovaly klubové stránky sportovního ředitele Stefana Reutera.

V reprezentačním A-týmu má Koubek na kontě devět zápasů. Vedle Rennes a Sparty v minulosti chytal také za Liberec a Hradec Králové, jehož je odchovancem.