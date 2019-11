Bayern chce Guardiolu. Dojde na velký návrat? Ve městě má stále byt | iSport.cz

Trenér Manchesteru City Pep Guardiola udílí pokyny Bernardu Silvovi před jeho nástupem na hřiště do duelu s Wolves (0:2) • Reuters

Robert Lewandowski oslavuje svou trefu v Lize mistrů do sítě Olympiakosu • Reuters

Trenér Manchesteru City Pep Guardiola udílí pokyny Bernardu Silvovi před jeho nástupem na hřiště do duelu s Wolves (0:2) • Reuters

Po 12. kolech je nezvykle až na třetím místě. Vítěz posledních sedmi bundesligových titulů Bayern Mnichov ztrácí na vedoucí Mönchenglabach čtyři body a ani herně nepředvádí to, na co jsou jeho fanoušci zvyklí. Debakl 1:5 na hřišti Frankfurtu byl posledním hřebíčkem do rakve Nika Kovače. Vedení Bayernu chorvatského trenéra odvolalo a nahradilo ho 54letým Hansim Flickem.

Rodák z Heidelbergu dovedl při své premiéře na lavičce bavorského celku mužstvo k vítězství v Lize mistrů nad Olympiakosem (2:0) a následně i k výhře v bundeslize nad rivalem z Dortmundu (4:0). Vysloužil si tím důvěru vedení a prozatím bude koučovat Roberta Lewandowskiho a spol. dál.

"Do odvolání povede Bayern trenér Flick. Můžete očekávat, že pod jeho vedením bude hrát tým i po reprezentační přestávce proti Düsseldorfu," uvedl po výhře nad BVB předseda klubu Karl-Heinz Rummenigge.

To, jak dlouho nakonec Flick na lavičce bavorského celku vydrží, jisté není. Bayern však již nyní, jak potvrdil prezident klubu Uli Hoeness, promýšlí variantu toho, kdo by se měl na delší čas stát hlavním koučem. Diskutuje se o Thomasi Tuchelovi (kouč PSG), Eriku ten Hagovi (trenér Ajaxu Amsterdam) či Arsénu Wengerovi (ten ovšem přijal funkci ve FIFA jako šéf globálního rozvoje fotbalu). Nejvíce je však německými médii v posledních dnech skloňováno jméno Pepa Guardioly.

Španělský stratég, který v současné době vede Manchester City, již v minulosti v mnichovském celku působil a prožil zde velmi úspěšné roky. Během let 2013 – 2016 vybojoval jím vedený tým sedm trofejí (3x vítěz bundesligy, 2x vítěz Německého poháru, vítěz MS klubů a vítěz Superpoháru UEFA) a navíc dostal novou herní tvář.

„Do Německa se vrátím – možná jako trenér,“ uvedl po svém konci v Bayernu v roce 2016, než se vydal na ostrovní štaci do Premier League. A jak se zdá, na přetřes nyní skutečně přichází jeho návrat do Allianz Areny. Spekuluje se o něm o to více, protože podle SportBild před několika týdny Guardiola navštívil tréninkové centrum a ředitele giganta z Bavorska.

Ačkoliv má 48letý stratég na Etihad Stadium smlouvu až do léta 2021, vedení Bayernu podle německých médií věří, že se ho podaří přesvědčit, aby se do klubu vrátil již v létě 2020, do kdy je na něj ochotné počkat.

Podle informací Bildu by návratu Guardioly do Mnichova mělo nahrávat i to, že se necítí v Manchesteru šťastný, stejně jako jeho rodina, která proto nyní má žít ve Španělsku. Dvojnásobný nejlepší kouč světa navíc dál vlastní byt v centru Mnichova.

Guardiola aktuálně v Manchesteru City odstartoval svou čtvrtou sezonu, přičemž v předchozích dvou získal mistrovský titul. Navrch přidal i rekord v počtu nasbíraných bodů, když jich „Citizens“ měli na konci sezony 2017/2018 rovných 100. Nepodařilo se mu však dosáhnout na triumf v Lize mistrů, ve které se ani jednou neprobojoval dál než do čtvrtfinále.