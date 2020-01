Hušbauer v Drážďanech zapůsobil. Musí být v základu, řekl kouč | iSport.cz

Slavii poslal ve Zlíně do vedení Josef Hušbauer (vpravo) • Pavel Mazáč (Sport)

Hned zapadl. Záložník Josef Hušbauer si po příchodu do Drážďan buduje dobré postavení v týmu, jeho herní přehled a dirigentské schopnosti se budou Dynamu v boji o setrvání ve druhé bundeslize náramně hodit. Trenér Drážďan Markus Kauczinski už plánuje sestavu s ním. „Když Josefa vidím, myslím, že to nemůže být jinak,“ citoval kouče posledního celku soutěže deník Bild.

Hušbauer odešel do Drážďan hostovat minulý týden v úterý. „Je to zkušený hráč. Je šikovný s míčem a schopný plnit si povinnosti v defenzivě, zároveň je nebezpečný do ofenzivy. Má dobrou přihrávku i zakončení,“ pochvaloval si příchod vytoužené posily Kauczinski.

Devětadvacetiletý záložník, který vstřelil na podzim v české lize pět branek a zároveň připravil nejvíc gólových šancí pro své spoluhráče (39), začal okamžitě ukazovat, jaký přínos pro Drážďany může mít.

Hned druhý den po svém příchodu odehrál poločas v přípravném utkání proti Dinamu Bukurešť. „Hrál víc zezadu, v podstatě jako jsem ho využíval já. Je vidět, že ho potřebují, měl dobré přihrávky do protiútoku, které jsme museli hasit,“ podotkl pak český trenér rumunského týmu Dušan Uhrin mladší, který Hušbauera ve Slavii trénoval.

V následujícím přátelském zápase proti Jeonbuku pobyl český středopolař na hřišti šedesát minut, asistoval u první branky Patricka Schmidta.

Je cítit, že v Drážďanech bude mít tvořivý hráč více defenzivních povinností než ve Slavii. Tým však bude spoléhat hodně i na jeho myšlenky a překvapivá řešení situací. „Ve Slavii jsme se ve středu hodně prolínali, mohl jsem se občas vepředu zapomenout. Tady budu mít asi míň úkolů do ofenzivy, spíš budu dirigovat hru a rozdávat balony,“ konstatoval Hušbauer v rozhovoru pro klubovou televizi.

Pro saský klub, který se opírá o silnou podporu fanoušků, byl příchod záložníka s čerstvými zkušenostmi z Ligy mistrů velkou věcí. „Jsem rád, že lidi se o to zajímají a že vědí, kdo přišel. Doufám, že jim ukážu, že se mají na co těšit,“ usmál se Hušbauer.

Soutěžní premiéra ho čeká příští středu, kdy Drážďany hostí Karlsruhe. Na posledním místě tabulky mají ztrátu šest bodů na barážovou příčku, o bod víc na přímou záchranu.