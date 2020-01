Hušbauer bude mít českého parťáka. Petrák vidí v Drážďanech šanci | iSport.cz

Český fotbalista Ondřej Petrák odešel z Norimberku do jiného druholigového německého klubu Drážďan na půlroční hostování s opcí. V posledním týmu tabulky se sejde s krajanem a dalším záložníkem Josefem Hušbauerem, kterého si Drážďany vypůjčily z pražské Slavie.

Bývalý reprezentant do 21 let Petrák do Norimberku přestoupil v lednu 2014 rovněž ze Slavie. Za bavorské mužstvo odehrál 135 soutěžních zápasů, vstřelil tři góly a přidal čtyři asistence.

Sedmadvacetiletý defenzivní středopolař, jenž může hrát i stopera, ale na podzim zcela vypadl ze sestavy Norimberku a zasáhl jen do tří utkání.

„V Dynamu Drážďany vidím šanci se opět dostat na hřiště. Odpovědní lidé mě po intenzivních diskusích přesvědčili, že změna je pro mě tím správným krokem. Do boje o záchranu půjdu s velkou motivací a udělám všechno pro to, abych pomohl k udržení druhé bundesligy,“ uvedl Petrák pro web Drážďan.