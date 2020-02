Schick popáté věšel: Přišli jsme o dva body. Viceprezident Gladbachu zuřil | iSport.cz

Předchozí týmová katastrofa ve Frankfurtu a porážka 0:2 poznamenala složení základní sestavy pro duel s Gladbachem. Na Patrika Schicka se tentokrát nedostalo. Poprvé v jarní části zůstal trčet na lavičce. Ale jen do poločasu. Lipsko se po slušném začátku dostalo do dvoubrankové ztráty. Byl čas na radikální řešení a trenér Julian Nagelsmann ukázal na českého střelce.

Skvělá volba! O Schickovi se ví, že umí jako střídající hráč velmi dobře zachytit tempo zápasu, nedělá mu ihned reagovat na dění na trávníku. To samé předvedl i v sobotním odpoledni. Po pěti minutách dovedl využít zaváhání gólmana Sommera, který se srazil se spoluhráčem, a při dopadu na trávník mu vypadl míč z ruky. Český reprezentant projevil skvělou orientaci ve vápně a snížil. Černou prací a pohotovostí mužstvo strhl, na víc než remízu 2:2 to však nestačilo. „Ztratili jsme dva body. Do druhého poločasu jsme nastoupili já a Yussuf Poulsen. Všem nám šlo jen o to, abychom vstřelili tři góly. To se bohužel nepovedlo,“ pravil zklamaný Schick.

Server lvz.de pěl na čtyřiadvacetiletého útočníka ódy. Nejen za jednu z branek mladé domácí party, ale také za celkový výkon. „Byl silným faktorem v ofenzivě Lipska,“ vyzdvihl Čecha.

„Ve druhém poločase jsme se dostali do zápasu,“ pochvaloval si Julian Nagelsmann, kouč RB. „Už před vyloučením jsme hráli dobře, měli jsme velký tlak. Zkusili jsme toho hodně, měli jsme na hřišti i pět šest útočníků. Remíza je v pořádku.“

O jakém vyloučení jde řeč?

V jednašedesáté minutě došlo k excesu na straně Mönchengladbachu. Za protesty byl vyloučený Alassane Plea, borec z Francie. První žlutou dostal za nadbytečný výbuch emocí po neodpískaném faulu, tu druhou, a následně červenou, inkasoval proto, že nesouhlasil s první žlutou…

Po zápase se vyhrocená scéna hodně řešila. Emoce byly na pochodu. „Nikdy jsem neviděl takové rozhodnutí. Nikdy! Měl snad rozkaz nechat zápas dojít do výsledku 2:2? Vždyť proti nám neviděl snad čtyřiatřicet věcí,“ čertil se Rainer Bonhof, klubová legenda Gladbachu a v současnosti viceprezident klubu.

Rozhodčí Tobias Stieler si ale stál za svým. „Ukázal (Plea) gesto bez úcty. Nerozumím tomu, když hráč obdrží žlutou kartu, že i poté se chová hanlivě. V podstatě není o čem diskutovat,“ řekl Stieler a dodal, že přesně na takové projev chování byli sudí upozorňováni během zimního sezení s představiteli UEFA. „Tyto scény nám ukazovali, UEFA nic takového nechce. Záleží jí na renomé fotbalu,“ dodal Stieler.