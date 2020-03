Sportoviště? Ne, pracoviště. V bundeslize se trénovalo, přišel zákaz | iSport.cz

Fotbalisté Wolfsburgu se vrátili zpět do tréninku. • Twitter/VfL_Wolfsburg

Paderborn, Hertha Berlín a Eintracht Frankfurt mají ve svých řadách hráče, kteří se nakazili koronavirem, a zůstávají v karanténě. Některé bundesligové kluby ale v těžké době začaly opět s týmovým tréninkem. Například v Augsburgu, Wolfsburgu nebo Lipsku. Omezení? Malé skupinky, žádné kontakty. Jenže připravovat hromadně by se neměly, zákaz shromažďování více než dvou osob na jednom místě, který vydala německá kancléřka Angela Merkelová, platí i pro ně.

V Augsburgu, v němž působí i Tomáš Koubek, Jan Morávek a Marek Suchý, se v pondělí zase začalo trénovat na hřišti. Normální ale zdaleka vše nebylo. Hráči se připravovali ve skupinách v počtu šesti až osmi lidí, takže nový trenér Heiko Herrlich strávil ve vlezlém počasí, kdy se teplota pohybovala kolem tří stupňů nad nulou, na place tři hodiny, než všichni sedmdesátiminutovou jednotku absolvovali. „Musíme se přizpůsobit okolnostem,“ nestěžoval si Herrlich.

I náplň tréninku byla vysoce nestandardní. Fotbalisté od sebe museli udržovat odstup, nesměli chodit do soubojů, takže vzduchem létal hlavně míč při pasech a centrech. V Bavorsku je sice provoz sportovišť zakázán, ale augsburský klub argumentoval potvrzením od města, že jeho stadion a tréninkové plochy jsou pracovištěm.

Ostatně podobně se k nastalé situaci postavili i ve Wolfsburgu. „Nejsme žádný volnočasový kroužek. Děláme naši práci a držíme se nařízení, která jsou,“ prohlásil sportovní ředitel „vlků“ Jörg Schmadtke. A tak se i zde v pondělí hráči sešli, všem byla nejprve změřena teplota.

Trenér Oliver Glasner je pak po svém proslovu rozdělil do čtyř skupinek, které postupně posilovaly, jezdily na rotopedu a dělaly další cvičení. Nikoliv s míčem. „Naše práce je, abychom se udržovali fit. Je jedno, jestli je to doma, nebo v malé grupě,“ poznamenal útočník Daniel Ginczek.

Každá skupina měla vlastní kabinu a sprchy, které pak byly důkladně desinfikovány. Podobný režim byl v tomto směru i v Augsburgu. V Lipsku se na hřišti trénovalo od pátku do neděle po čtyřech hráčích, další postup RB teprve vyhodnotí.

Jenže kluby by neměly organizovat společné tréninky ani v malých skupinách. Německá kancléřka Angela Merkelová zakázala shromažďování dvou a více osob na jednom místě. Například státní kancléřství v Severním Porýní – Vestfálsku konstatovalo, že bundesligové kluby nespadají do kategorie „nutné pracovní důvody“. Takže omezené jednotky ve Wolfsburgu a Augsburgu by měly skončit.

Návod ke společné přípravě dává například Bayern Mnichov. Hvězdy bavorského kolosu pilují fyzičku z domova a stejně dohromady. Kondiční trenér a fyzioterapeut předcvičují, hráči jsou připojeni přes počítače a dělají, co mají. Potřebují rotoped, podložku a některé pomůcky na posilování. „Je důležité, že jsme v každodenním kontaktu. V zásadě budeme střídat základní vytrvalostní a vysoce intenzivní intervalový trénink,“ popsal pro klubový web trenér Bayernu Hansi Flick.

I zbylí bundesligisté se připravují doma. Třeba Eintracht Frankfurt je v povinné karanténě, protože má v týmu dva případy koronaviru. „I proto jsme vytvořili aplikaci, kde si kluci mohou objednat jídlo a náš klubový kuchař jim ho doručí domů,“ prozradil sportovní ředitel Eintrachtu Fredi Bobic.