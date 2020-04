Jel za nemocným synem, Bayern ho potrestal. Pokuta poputuje nemocnici | iSport.cz

Bayern uvedl, že opuštěním bydliště v době pandemie koronaviru porušil jednatřicetiletý Boateng nařízení klubu. Pokuta poputuje na účty mnichovských nemocnic.

Německá média v úterý uvedla, že Boateng měl na dálnici A9 na kluzké vozovce nehodu, z níž vyvázl bez zranění. Deníku Bild urostlý stoper řekl, že jel za nemocným synem, jenž žije v Sasku.

Obránce Bayernu Jérôme Boateng jel za nemocným synem a dostal od klubu pokutu



4 zobrazit galerii

„Vím, že to rozhodně byla chyba, že jsem neinformoval o svém odjezdu klub, ale myslel jen na svého syna. Není na tom zdravotně dobře. Chtěl bych vidět otce, který by v takové chvíli nevyrazil, aby byl u čtyřletého syna. Jestli si za to zasloužím pokutu, tak tedy klobouk dolů. Přijde mi to smutné,“ řekl šestasedmdesátinásobný německý reprezentant.