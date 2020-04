Mix Ballacka, Özilla a Kroose. Kdo je první Němec za 2,5 miliardy? | iSport.cz

Žádný německý hráč ještě nikdy nestál 100 milionů eur. Dvacetiletý záložník Leverkusenu Kai Havertz má být první. A to vzdor koronavirové krizi, která tvrdě zkouší ekonomickou odolnost celého fotbalového prostředí, a vzdor některým predikcím, které tvrdí, že s takhle nákladnými přestupy je za současné konstelace konec. Bayer totiž svůj poklad bude těžko pouštět levněji.

Kolosů, kterým by se líbil, je celý zástup. Liverpool, Manchester United, Chelsea, Tottenham, Barcelona, Real Madrid… Ale podle nejčerstvějších informací německé stanice Sky se Havertz rozhodl pro Bayern Mnichov.

„Když chcete být v Německu hvězdou, nemůžete s Bayernem špatně vycházet,“ prohlásil už před časem mladý záložník. Teprve se ale uvidí, jak se jednání o zázračném chlapci, jenž má v Leverkusenu zatím smlouvu do roku 2022, vyvinou. O koho se evropská honorace vlastně přetahuje?

Začátky obletovaného Němce trochu připomínají příběh Tomáše Součka, který coby dítě neustále pendloval mezi Havlíčkovým Brodem, kde žil, a Prahou, kde hrál ve Slavii. Havertz v jedenácti přešel z Cách do Leverkusenu a prakticky každý den tam první roky dojížděl osmdesát kilometrů na trénink. Po škole na něj čekalo auto a vyrazil. „Když byla zácpa, tak jsem někdy trénink ani nestihl. Často jsem v autě dělal úkoly,“ vylíčil Havertz pro server spox.com.

Školu neflákal. Dokonce kvůli ní přišel o odvetu osmifinále Ligy mistrů na půdě Atlétika Madrid na jaře 2017, to bylo v sedmnácti v jeho první sezoně za áčko. „Docela mě to vzalo. Vždycky jsem o takových zápasech snil. Zatímco spoluhráči jeli do Madridu, já se zabýval zeměpisem. Ze školy mě zavolali a trenéři rozhodli, že zůstanu,“ vyprávěl. Vynechal i jeden bundesligový zápas, když se učil na maturitu. Tu má už nějaký čas zdárně za sebou. „Těžší než zápas v Lize mistrů,“ přiznal pak v jiném interview.

Fotbalové zkoušky zvládá s elegancí, v bundeslize debutoval, když mu bylo 17 let a 126 dní. Ještě než oslavil devatenácté narozeniny, už měl nasbíráno padesát startů v elitní německé lize, nikdo jiný v její historii je nenashromáždil dříve než on. V minulém ligovém ročníku nastřílel sedmnáct gólů, v anketě magazínu Kicker, kterou vyplnilo dvě stě padesát bundesligových hráčů, se pak stal fotbalistou sezony.

„Talentovanějšího hráče jsem nikdy neviděl. Ostatní se od něj učí, i když patří mezi nejmladší,“ konstatoval o něm obdivně brankář Leverkusenu Lukáš Hrádecký.

Čím Havertz vyniká? Produktivitou, chytrostí, prácí pod tlakem. Umí se bleskově rozhodovat, jeho přihrávky bývají překvapivé a velmi účinné. V každé fotbalové činnosti obstojí. „Má neuvěřitelnou herní inteligenci a je úžasně klidný s míčem u nohy,“ vypíchl trenér německé reprezentace Joachim Löw. V jeho výběru si zatím připsal sedm startů a jednu branku.

Nový Ballack, Özil, Kroos?

Šéf sportovního vedení Leverkusenu Rudi Völler v něm vidí schopnosti dvou vynikajících německých záložníků Mesuta Özila a Michaela Ballacka. „Běžeckým stylem a herní elegancí působí jako Özil, robustností, silou v hlavičkových soubojích a nebezpečností pro soupeře zase jako Michael v nejlepších letech,“ popsal bývalý skvělý útočník, který Havertze označil i jako „talentem století“ či „nejlepším německým hráčem v příštích deseti letech“.

K Ballackovi a Özilovi bývá připodobňován, ostatně současným středopolařem Arsenalu se sám inspiruje. „Snažím se od něj učit, líbí se mi, jak hraje,“ přitakal Havertz. A třetí výrazný německý záložník, s nímž je porovnáván? Toni Kroos. „I z něj si snažím brát hodně příklad,“ přiznal.

bilance za Leverkusen soutěž zápasy góly asistence bundesliga 110 30 24 evropské poháry 17 6 5 Německý pohár 12 2 1 CELKEM 139 38 30

Havertz je obletovaný a žádaný. Ještě když chodil do školy a už začínal válet v áčku Leverkusenu, chodili za ním učitelé z ostatních tříd s prosbou, aby přišel navštívit jejich žáky, kteří na něj byli natěšení. Sláva s ním ale necloumá.

„Mám před sebou velkou výzvu. Byl jsem však vychován tak, že pro mě není těžké zůstat na zemi a nezbláznit se z toho. Moji rodiče mi říkali, že arogance a povýšenost není nic, po čem by měl člověk prahnout. Navíc proč by fotbalisté měli být něčím výjimečným? Jsem normální člověk jako všichni ostatní,“ prohlásil. Má i normální koníček – hudbu, učí se hrát na klavír. „První hodiny mě strašně bavily, chci v tom pokračovat,“ usmál se.

I když v současné přerušené sezoně nemá dvacetiletá kometa tak impozantní čísla jako v té minulé, pro Leverkusen má velký význam, při absenci Larse Bendera navlékl v několika posledních zápasech kapitánskou pásku. „Rychle se z něj stal lídr. Nejdůležitější je, že celý poprask kolem s ním nic nedělá. Může to dotáhnout hodně daleko,“ odtušil spoluhráč Jonathan Tah.

Kam až? Bude novou superstar?