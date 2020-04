Koubek proti Schillerové: Víří vodu, sportovci mají na podporu právo | iSport.cz

Už skoro čtyři týdny nechodí na své obvyklé místo v šatně, ale do kabiny rozhodčích. To je ale jen drobný detail. Brankář Augsburgu Tomáš Koubek je rád, že může trénovat. A přestože jsou tréninky omezené, mají šťávu.

V Augsburgu už trénujete skoro měsíc. Jak momentálně vaše tréninky vypadají?

„Začínáme tak, že máme nějaké rozcvičení s trenérem brankářů, snažíme se připravit na činnost, která pak bude přicházet. Následuje střelba, centry a takovéhle věci, záleží, jak je jednotka vedená. Někdy je to dělané vyloženě pro hráče, kteří tam mají i nějaké sprinty. Ale v kontextu toho, kdy jsou třeba některé týmy zavřené doma, je skvělé být stále na hřišti a držet se v kontaktu s týmem, s balonem. První týden, kdy pandemie začínala, jsme měli plán na běhání. Člověk si vyzkoušel, že jen běhat není příjemné. Nedovedu si představit, že bych teď už pátý týden jen běhal a doma cvičil. Jsem rád, že to máme takhle, že jsme to vydrželi a že jedeme dál. Věřím, že budeme mít nad ostatními i nějaký náskok, až se bundesliga rozjede.“

Cítíte, že vám trénink zvedá náladu a atmosféru v mužstvu, i když nemůže být plnohodnotný?

„Samozřejmě. Cítím, že tým se psychicky zvedá. Vstup do jara jsme neměli povedený, udělali jsme jen čtyři body. Na mužstvo už trochu padla deka těch prohraných zápasů. Navíc jsme vyměnili trenéra (přišel Heiko Herrlich). I když situace v tréninku nejsou kvůli všem nařízení složité, všichni se nového trenéra snaží zaujmout, přesvědčit, aby na ně při výběru sestavy ukázal. Úroveň tréninků je dobrá, není to tak, že si jdete na hodinu nebo hodinu a půl kopnout. Opravdu se každý ze sebe snaží vydat maximum. Troufnu si říct, že nám tahle pauza pomůže.“

V Augsburgu jste rozjeli tréninky jako jedni z prvních. Nebáli jste se toho, když jste začínali v době, kdy se koronavirus začínal šířit?

„Když tahle situace nastala, všichni mysleli na to, aby byli doma, protože nikdo netušil, jak se to bude vyvíjet. Jsou ale nastolená hygienická opatření, musíme od sebe udržovat distanc, neměli bychom se scházet ve vnitřních prostorech. Jsme rozdělení do skupin, každá má svou kabinu. Já už jsem čtvrtý týden s druhým gólmanem v šatně rozhodčích. Snažíme se vše dodržovat. Samozřejmě ze začátku jsme nikdo nevěděl, co vše se může stát. Snažil jsem se najít i nějaké informace. Situace je nepříjemná, fotbal je pořád úplně vedlejší v porovnání s tím, co se děje, i když čísla se v mnoha zemích zlepšují. Postupem týdnů je ale vše lepší a lepší. Situace se trošku uklidnila, i když víme, že bude mít dopad na spoustu lidí. Osobně se viru nebojím. I proto, že kolem sebe nemám člověka, který by ho měl. Ani kluci v kabině ne. Kdyby se tak stalo, bylo by to nepříjemné, ale snažím se zachovat klid a plnit to, co klub navrhuje dělat.“

Hráči Bayernu během tréninku stříleli na velký šipkový terč. Máte podobné rozptýlení?

„Nic takového nemáme, ale je pravda, že párkrát jsme během tréninku dělali takový parkur, kdy jsme měli postavené dovednostní soutěže po celém hřišti. Běháte furt dokola a pak se trefujete do sudů, břevínek, střílíte na větší vzdálenost do branek. I střelecká cvičení jsou vedená tak, aby byla zábavná. Ale jak jsem říkal, máme nového trenéra a každý se chce ukázat. Někteří hráči měli dřív jistější místo, teď se to trochu vyrovnává. Tréninky mají šťávu.“

TOMÁŠ KOUBEK Narozen: 26. srpna 1992 (27 let)

Klub: Augsburg

Pozice: brankář

Profesionální kariéra: Hradec Králové (2010–2015), Sparta (2015), Liberec (2015–2016, hostování), Sparta (2016–2017), Rennes (2017– 2019), Augsburg (od 2019)

Trofeje: vítěz Francouzského poháru (2019)

Bilance v reprezentaci: 9 zápasů

Budoucnost evropských soutěží je nejistá, ovšem v Německu je enormně silný tlak, aby se sezona dohrála za každou cenu, že?

„Ano. Mezi kluby v bundeslize je rozdíl, některé za sebou mají silného partnera, který dokáže současné ztráty nahradit. Pak je ale spousta těch, které říkají, že se budou potýkat s existenčními problémy. Jsem překvapený, že jich je tolik. Třeba na Schalke přistupují k velkým opatřením, ať se to týká platů hráčů, permanentkářů a tak dále. Ale troufnu si říct, že my jako Augsburg nebudeme mít problémy. Tenhle klub je rodinný a zdravý. Samozřejmě nějaká ztráta bude, už jsme také přistoupili k redukcím platů. Do konce června budeme brát o deset procent míň a další věci se budou řešit podle toho, jak se bundesliga rozběhne, nebo ne. Ale tlak na to, aby se sezona dohrála, je obrovský. Podle informací, co mám, jsem skoro na sto procent přesvědčený o tom, že se ročník dohraje. Myslím, že tu nedopustí, aby třetina klubů měla existenční problémy.“

Když se hrát bude, tak bez diváků. Tušíte, jaké bude nastupovat před prázdnými tribunami?

„Takovouhle zkušenost nemám, ještě jsem před úplně prázdnými tribunami nehrál. Jasně, ne vždycky jsem nastupoval na vyprodaném stadionu, ale třeba před třemi tisíci diváky. Ovšem aby bylo hlediště úplně prázdné, to neznám. Neumím říct, jaké to bude. Viděl jsem však zápasy bez diváků, které se hrály ještě před pauzou, a zdálo se mi, že některá utkání byla i lepší než normálně. Přišlo mi, že pro hráče odpadl vliv atmosféry na jejich výkon. Myslím, že zápasy by mohly být i zajímavější, že by si hráči mohli víc dovolit. Ale uvidíme, až se to rozběhne.“

Sledujete i dění v Česku. Na sociálních sítích jste podpořil sportovce, aby se nebáli zažádat o příspěvek v této situaci jako ostatní živnostníci. Ministryně financí Alena Schillerová totiž prohlásila, že fotbalisté by neměli o tyto peníze z morálního hlediska žádat. Nadzvedla vás její slova?

„Rád bych zdůraznil, že my, co máme štěstí a někam jsme se dostali, podporujeme ty, kteří jsou teď v problémech. Myslím, že není dobré házet všechny fotbalisty do jednoho pytle. Je rozdíl vydělávat ve Slavii a Spartě, ovšem nesmíme zapomínat, že hráči ve druhé lize nebo i v řadě klubů první ligy problémy mít mohou. Nevidím jediný důvod, proč by si fotbalisté o příspěvek neměli požádat. S jejími slovy nesouhlasím. Myslím, že není potřeba takhle vířit vody, každý sportovec má na to právo, protože v dobách, kdy vše běží normálně, platí jako všichni ostatní OSVČ sociální a zdravotní pojištění. Za všemi stojím. Vím, jaké to je brát průměrnou mzdu v Česku. A kluby v Česku snižují platy i o třicet procent. Byl bych rád, aby o příspěvek požádalo co nejvíc fotbalistů. Podporuji je.“

Vy jste začínal v Hradci Králové, který teď hraje druhou ligu, takže si dokážete představit, jaké podmínky tam hráči mají a jak pro ně může být současná situace nepříjemná, že?

„Samozřejmě. A hráči mají povinnosti jako ostatní. Přijít teď třeba o deset tisíc korun měsíčně a nemít právo si požádat o příspěvek z morálního hlediska, to mi nepřijde fér. Všichni mají mít stejné podmínky. Nejen ve druhé lize, ale mnoho hráčů v nejvyšší soutěži nemá takové platové podmínky, jaké si možná někteří lidé představují.“

Zpět k bundeslize. Jak náročný ještě čekáte boj o záchranu? V Augsburgu se vám na konci podzimu dařilo, jenže na jaře máte z osmi zápasů šest porážek a od barážové příčky vás dělí pět bodů.

„Pořád máme pětibodový polštář. Soustředíme se jen na sebe. S novým trenérem přijde změna herního stylu, což už podle tréninků můžeme vidět. Věřím, že přijde i změna našich výkonů. Pevně doufám, že se dostaneme do klidu. Myslím, že kolem nás jsou týmy mnohem víc ohrožené a pro které to bude složitější než pro nás.“

Jaký dojem na vás dělá nový trenér Heiko Herrlich, který má za sebou bohatou hráčskou kariéru a jako kouč například vedl Leverkusen?

„Pro mě osobně není změna hlavního kouče taková rána jako pro ostatní, protože mám trenéra brankářů, který zůstal. Ale také se snažím pochopit jeho myšlení o fotbale, učit se každý den a poslouchat, co říká. Snažím se na hřišti vždy odvést maximum, ať už děláme cokoliv. Vím, že hráčskou kariéru má bohatou. Jako trenér už také ví, jaké to je působit ve větších klubech. Věřím, že nám pomůže a že nám dodá zpátky sebevědomí. Zatím to nemůžu víc posoudit, ovšem to, co děláme na trénincích, nebo to, jak trenér vystupuje, se mi líbí.“

EURO? Mám čas se ukázat

Z důvodu koronaviru bylo o rok odloženo i EURO. Kvitujete toto rozhodnutí i proto, že jste v posledních nominacích chyběl a dostanete víc času trenéry přesvědčit?

„Poslední zprávy jsem měl někdy z listopadu, kdy sem do Augsburgu přijel trenér brankářů pan Veselý na jeden ze zápasů. Tam mi bylo řečeno, jak to má být. A sice, že my čtyři se porveme o tři místa. Že se EURO posunulo, mi pomůže, protože poslední dva srazy jsem byl ten čtvrtý. Ale myslím, že boj bude probíhat až do šampionátu. Teď nedokážeme říct, jak se bude situace vyvíjet, jestli třeba někdo z nás čtyř nepřestoupí a tak dále. O mistrovství Evropy budu bojovat, jak nejlépe umím. Uvidíme, jak se pak trenér rozhodne. Samozřejmě pro mě bylo nepříjemné, když jsem z týmu vypadl. Bylo to bolestivé, chybí mi česká parta, v nároďáku mám spoustu kamarádů. Musím furt bojovat, zatnout zuby. Teď mám víc času trenéry přesvědčit.“

Trojici v národním mužstvu jste tvořil společně s Tomášem Vaclíkem a Jiřím Pavlenkou, teď vylétl Ondřej Kolář ze Slavie. Jak jste sledoval jeho progres a to, jak se prezentoval v Lize mistrů?

„Znám Ondru z Liberce, kde jsme spolu působili, když jsem tam byl na hostování. Teď vystřelil, pomohly mu těžké zápasy v Lize mistrů. Uvidíme, co přijde dál. Myslím si, že je rozdíl odchytat šest zápasů v Lize mistrů, nebo hrát celoročně zahraniční soutěž. Klobouk dolů, jak se mu to na podzim povedlo, jak vyzrál, jak si držel výkonnost. Přál bych mu další krok ven, protože si myslím, že to by měl být cíl všech hráčů v české lize. Ale bude záležet na něm.“

Asi teď sám poznáváte, že je jiné chytat francouzskou a německou ligu. Myslíte, že bundesliga je o level výš?

„Pořád si moc netroufám ty soutěže srovnat, i když mě do toho všichni nutí. Nějaké poznatky už mám, ale jen bych řekl, že bundesliga je pro gólmany těžká, protože padá hodně gólů. Ale nejde jen o porovnání těch soutěží, ale i o změnu prostředí. Není jednoduché si na vše nové zvyknout. Nepočítal jsem s tím, že to bude jednoduché, ale cítil jsem, že je potřeba udělat další krok. Ten přišel, mám smlouvu na čtyři roky a čas všem ukázat, že do bundesligy patřím. Když se pak člověk zpětně za svou kariérou ohlédne, třeba ocení, že tři čtyři měsíce, které se mu nepovedly, mu pomohly do další fáze kariéry. Takhle to ve fotbale bývá, někdy jste dole, někdy nahoře. Snažím se pracovat, abych lepší.“

Cítíte, že když uděláte v Německu chybu, řeší se víc než v Česku nebo ve Francii?

„To nevím, média tady nečtu. Jsou věci, které ovlivnit můžu a které ne. Vím, že v Augsburgu se otázka gólmanů řeší každou chvíli, na každé tiskové konferenci se místní novináři ptají na brankáře, pořád je rozebírají. Ale nevšímám si toho. Jestli někdo rozebírá moje výkony? To může. Ve fotbale je hrozně snadné ukazovat na brankáře. Když to lidi chtějí dělat, tak to budou dělat. Neřeším to. Kdybych se měl zabývat tím, co o mě lidé říkají, tak bych pravděpodobně nedělal nic jiného.“

Tím, jak se nehraje, je víc času na rodinu. Máte s partnerkou dvě malé dcery. Jak to zvládáte?

„Máme štěstí, že máme velkou zahradu. Nedokážu si představit lidi, kteří jsou pořád zavření v bytech, to musí být hrozné. Snažím se dohnat to, co jsem zmeškal za roky, kdy toho bylo plno. Holkám se věnuju. Když na mě ale vletí obě dvě a každá něco chce, není to jednoduché. (usmívá se) Ale musím vyzdvihnout svou budoucí ženu, která je naprosto úžasná a dává celou rodinu do kupy.“