Klinsmann šokoval Hertu: odchod i vypnutý telefon. Darida: Nebylo to fér | iSport.cz

Tým zůstal sedět osamoceně. „Koukali jsme na sebe opravdu hodně překvapeně,“ popisuje situaci z 11. února český záložník. Bylo to v úterý, v běžném týdnu mezi 21. a 22. bundesligovým kolem, po domácí prohře 1:3 s Mainzem, jen dvě místa nad barážovou příčkou.

„Člověk měl pocit, že nás nechává ve štychu. Nebyli jsme v ideální pozici a rozhodně nám nepomohl. I tím, že poté se rozpoutala mediální válka. Nebylo to od něj fér,“ říká Darida.

Ozval se totiž klub. „Takový vývoj nás dnes ráno překvapil. Nic tomu po intenzivním zimním přestupním období nenasvědčovalo,“ napsala Hertha v prohlášení s odkazem na příchody Santiaga Ascacibara, Krzysztofa Piateka, Matheuse Cunhy a Lucase Tousarta v hodnotě 80 milionů eur, tedy přes dvě miliardy korun.

JÜRGEN KLINSMANN V HERTĚ období listopad 2019 - únor 2020 zápasy 9 bilance 3-3-3 skóre 8:11

Klub taky patrně nadzdvihlo to, jak se Klinsmann v daný den zachoval. „Řekl to nejprve nám. Až pak vedení. Potom odešel a vypnul si telefon. Bylo to takové zajímavé,“ vysvětluje Darida.

Pětapadesátiletý kouč reagoval. Viděl to jinak – tak, že od klubu nepociťoval dostatečnou podporu v boji o udržení. „Speciálně v něm jsou jednota, soudržnost a koncentrace na podstatné věci ty nejdůležitější prvky. A pokud je nelze garantovat, jako trenér nemohu plně využít svůj potenciál a přijmout za to zodpovědnost,“ napsal Klinsmann, jenž v Berlíně vydržel deset týdnů. Od listopadu do února.

Mužstvo následně převzal asistent Alexander Nouri, který tým při bilanci 1–2–1 posunul o jednu příčku vzhůru.

A 9. dubna přišel nový trenér, někdejší kanonýr Bruno Labbadia. Ten na svůj první zápas pochopitelně čeká. „Ani ruku jsem si s nikým nemohl podat,“ zmiňuje dosud nezažitý úvod trenérského angažmá. „Je tu dva tři týdny. Zatím z toho mám dobrý pocit,“ říká Darida. „Je vidět, co chce. Ukazoval nám svou představu a myslím, že by nám to mohlo sedět. Bylo by to jenom dobře, abychom se dostali někam výš.“

Nyní dělí Hertu od baráže šest bodů.