Pavlenka k restartu: Budou nás testovat častěji. Připouští si jen záchranu Brém | iSport.cz

Bundesliga už v sobotu jako první z velkých soutěží znovu rozehraje sezonu přerušenou koronavirem a podle brankáře Brém Jiřího Pavlenky to ukazuje, že Němci zvládli pandemii dobře. „Samozřejmě bundesliga může být velkým příkladem i pro ostatní soutěže, ale já myslím, že tady v Německu rozhodlo hlavně to, že situace okolo koronaviru tu byla na rozdíl od ostatních států celkem dobrá. Ve srovnání s Francií, Anglií a Španělskem, kde je počet nakažených přibližně stejný, je tady počet úmrtí v úplně jiných a menších číslech,“ řekl Pavlenka.

Brémy, kde působí také český obránce Theodor Gebre Selassie, stejně jako ostatní týmy, musí před startem soutěže do povinné izolace. „Sedm dní před prvním zápasem nastoupíme do karantény a budeme cestovat jen mezi týmovým hotelem a stadionem. Nic jiného nepřipadá v úvahu. Takže na týden budeme odloučeni od domova a rodin,“ řekl Pavlenka, jehož tým vstoupí do dohrávek příští pondělí s Leverkusenem. „Žádný přátelák určitě nebudeme mít. Každému bude chybět zápasová praxe, situace, které máte v utkání, jsou ojedinělé a s tréninkem se to nedá srovnávat.“

Hráče také čeká další testování na koronavirus. „V Brémách za sebou máme tři testy. Myslím, že nás tady možná budou pro jistotu testovat ještě častěji, aby se nic nepodcenilo. Teď to bude každý týden probíhat tak, že před zápasem musí udělat test. A když se nebude hrát ve středu, tak se možná v polovině týdne bude dělat ještě jeden test,“ mínil.

Zpřísněná hygienická opatření čekají na týmy také během utkání. Hráči si například nebudou podávat ruce a omezit by měli i společné oslavy po vstřelení gólu. „Pro všechny to bude zcela nová situace oproti normálním zápasům. Fotbal hrajeme pro fanoušky a teď budeme nastupovat a uvidíme jen prázdné tribuny. Pro fanoušky bylo složité tento fakt přijmout, ale zdraví je přednější,“ řekl gólman, jehož tým je na předposledním 17. místě se ztrátou čtyř bodů na šestnáctý Düsseldorf, má ale zápas k dobru. „Jasný úkol je záchrana, nic jiného si ani člověk nemůže připouštět,“ řekl bývalý gólman Baníku a pražské Slavie.

Vedení soutěže plánuje, že sezona skončí o víkendu 27. a 28. června. „Chtějí ji hlavně dokončit do 30. června, aby nebyly problémy se smlouvami a aby se nemusely řešit i ostatní věci. Tlak na dohrání sezony byl dost veliký, protože jde o spoustu peněz, co se týká televizních práv. Ve všech top ligách to klubům zajišťuje třeba i padesát nebo šedesát procent rozpočtu,“ dodal Pavlenka.