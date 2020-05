Bundesliga se vrací: ticho, roušky a nejneobvyklejší derby v Dortmundu | iSport.cz

Konec debat o koronaviru, pojďme se zase bavit fotbalem a dohadovat se o ryze sportovních věcech. Jak moc ještě Dortmund a Lipsko proženou Bayern Mnichov v mistrovské řeži? Co předvede Patrik Schick a jak se bude dařit dalším českým hráčům v Německu? Bundesliga se dnes po svolení politické elity opět rozběhne. Jak píší Němci, míč se zase bude kutálet.

Jasně, k ideálu má současná situace daleko. Pro všechny je nová. „Měli jsme krátkou pauzu, pak volnější a nakonec ostrou přípravu. Těch posledních devět zápasů bude jako mistrovství Evropy a my ho chceme vyhrát,“ podotkl trenér Lipska Julian Nagelsmann.

Poslední bundesligový zápas se hrál 11. března už bez diváků mezi Mönchengladbachem a Kölnem, pak byla soutěž stejně jako ostatní ligy na světě (až na pár bizarních výjimek) přerušena. Německo se k fotbalu vrací nejrychleji. Hrát se bude samozřejmě bez fanoušků na stadionech, všechny týmy byly poslední týden zavřeny v preventivní izolaci a mohly pendlovat jen mezi hotelem a hřištěm.

Dvakrát týdně jsou všichni na koronavirus testováni, přípravu a restart sezony nezhatily ani pozitivní případy v mužstvu Kölnu a v druholigových Drážďanech, kde po rozhodnutí města spadl do karantény celý tým a zmešká tak rozjetí soutěže.

Na zápas pojedou hráči ve více dopravních prostředcích, aby dodržovali rozestupy, na rozcvičku půjdou odděleně, soupeři se nebudou zdravit, trenéři budou mít roušky, má se omezit plivání na trávník, nemá se bouřlivě slavit vstřelení gólu. Bude se moct pětkrát střídat.

Co na některá opatření říkají trenéři? „Uvidíme pár kreativních choreografií od hráčů po vstřelení branky. Lokty nebo i kolíky. Jsem na to zvědavý. Je to něco nového. Musíme to brát pozitivně,“ prohlásil kouč Freiburgu Christian Streich o oslavách gólů. Co roušky? „Jsem typ, který devadesát minut neustále mluví nebo hvízdá, takže si myslím, že pak už bude nepoužitelná. Ale budu ji mít,“ konstatoval jeho kolega z Paderbornu Steff en Baumgart.

Nejcitelnější bude logicky absence fanoušků. Třeba už dnes je na programu vyhlášené a vždy vyhrocené vestfálské derby mezi Dortmundem a Schalke. Normálně by bylo na stadionu Borussie úplně narváno. „Bude to asi nejneobvyklejší derby v historii. Tenhle zápas žije z fanoušků, z jejich emocí, nadšení na stadionu. Tohle vše teď hráči budou citelně postrádat,“ zamyslel se bývalý kapitán Dortmundu a dnes člen jeho managementu Sebastian Kehl.

Program 26. kola Sobota:

15.30 Augsburg–Wolfsburg, Dortmund–Schalke, Düsseldorf–Paderborn, Hoffenheim–Hertha, Lipsko–Freiburg

18.30 Frankfurt–M´gladbach Neděle

15.30 Köln–Mainz

18.00 Union Berlín–Bayern Pondělí

20.30 Brémy–Leverkusen

Slyšet bude skoro všechno. „Ale nesoustředím se na to, jaké pokyny dává svým hráčům Julian Nagelsmann, nemyslím si, že by to byla výhoda. Když budu chtít hráčům předat taktický pokyn, řeknu jim to potichu, když budou u mě,“ nespekuloval Streich, který dnes povede Freiburg v Lipsku.

Jsou i další nejistoty. Jak třeba budou zápasy vůbec vypadat, jaká bude jejich úroveň? „Možná se dočkáme kuriózních výsledků. V legraci jsme si říkali, že by nějaký zápas mohl skončit třeba remízou 5:5,“ reagoval sportovní ředitel Eintrachtu Frankfurt Fredi Bobic.

Bundesliga má před sebou devět kol plus odloženou dohrávku mezi Brémami a Frankfurtem. Původní plán počítá s tím, že sezona skončí do 30. června, kluby si však odhlasovaly, že se případně může jít i přes toto datum. Pokud by se ročník nemohl z nějakého důvodu dohrát, měl by být podle informací deníku Bild vyhlášen mistr a určeni dva sestupující podle aktuální tabulky.