Leverkusen opět v sedle! Uspěl ve Freiburgu a posunul se na třetí místo | iSport.cz

Po bezbrankovém poločase rozhodl dvacetiletý záložník v 54. minutě, kdy po průniku Leona Baileyho do pokutového území protlačil míč přes obránce i gólmana do branky. V sezoně se trefil už po jedenácté a jako první hráč pod 21 let pokořil v bundeslize hranici 35 branek.

Leverkusen vítězstvím odčinil prohru 1:4 z předchozího duelu s Wolfsburgem a posílil naděje na postup do Ligy mistrů. Freiburg naopak po obnovení sezony ještě nevyhrál a v tabulce je osmý.

Německá fotbalová liga - 29. kolo:

Freiburg - Leverkusen 0:1

Branka: 54. Havertz.