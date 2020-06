Maratonec Darida vylepšil rekord. Trenér smekl, jak reagoval hráč? | iSport.cz

Vladimír Darida (vlevo) se vrátil do sestavy po karetním trestu a pomohl Hertě k výhře nad Unionem • Reuters

Darida o víkendu potvrdil, že je fyzicky mimořádně dobře vybaveným hráčem. Bývalý tvořivý záložník Plzně se jako první v této bundesligové sezoně dostal v jednom zápase přes 14 kilometrů. Dosavadní maximum v ročníku drželi Joshua Kimmich z Bayernu Mnichov, Alessandro Schöpf z Schalke a Klaus Gjasula, jimž statistikové naměřili 13,7 kilometru.

„Byl jsem překvapený. Krátce po zápase mi nepřišlo, že bych toho naběhal víc než normálně. Je to pěkné, ale ještě víc mě těší, že jsme zápas vyhráli a dobře se po pauze nastartovali,“ hlásil český reprezentant v krátkém rozhovoru pro iSport.cz. K výhře přispěl i jednou asistencí při brance na 2:0. „Udělali jsme ve čtyřech zápasech deset bodů. Asistence mě na konci potěšila, že jsem zapsaný ve statistikách,“ pousmál se.

Daridu po utkání chválil i trenér. „Je neuvěřitelný! Sami vidíte, jakou má silnou vůli. Pomohl nám asistencí u branky Krzysztofa Piateka na 2:0, k tomu tenhle běžecký výkon, kdy pokryl ohromnou plochu. Vladi je často přehlíženým hráčem, ale je pro nás velmi důležitý,“ pravil po utkání spokojený kouč Herty Bruno Labbadia.

Čísla ze zápasu Darida pravidelně sleduje. „Zajímá mě to, na statistiky se po zápase vždycky podívám. Ale není to úplně směrodatné a rozhodující. Měl jsem někdy ze zápasu super pocit, ale podle čísel jsem byl skoro nejhorší na hřišti, někdy je to zase naopak.“

Daridovi se stejně jako celému týmu po koronavirové přestávce mimořádně daří. Berlínský celek ze čtyř utkání obnovené sezony třikrát vyhrál a jednou remizoval a posunul se na deváté místo tabulky.

„Cítím se dobře, celkově jako celý mančaft. Byl to náš třetí zápas v týdnu, ale nikdo necítil únavu. Je vidět, že jsme v pauze hodně dřeli, pracovali na fyzičce. Jako mančaft jsme proti Augsburgu naběhali asi 122 kilometrů, navíc to bylo v tempu. Udělali jsme asi týmový rekord v sezoně. Navíc téměř všechno běhání bylo ve sprintu a přináší to ovoce,“ pochvaloval si devětadvacetiletý středopolař.

Hertha se úspěšné sérií po koronavirové pauze zbavila záchranářských starostí. „Rozhodně. S počtem bodů, co teď máme, se dolů koukat nemusíme. Jak je bundesliga vyrovnaná, tak pokud se nám povedou další zápasy, na šesté místo ztrácíme asi jen čtyři body. Když budeme takhle pokračovat, nakonec ještě můžeme udělat povedenou sezonu,“ uzavřel.