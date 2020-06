Schick skóroval potřetí v řadě! Hrál jen poločas, Lipsko ztratilo s posledním | iSport.cz

Patrik Schick v dresu RB Lipsko pookřál a rozehrál se do slušné formy • Profimedia.cz

Schickův tým promarnil šanci na třetí výhru z posledních čtyř utkání a posun na druhé místo tabulky před Dortmund, který se večer utká s Herthou Berlín. Lipsko zůstalo třetí o bod za Borussií a už 11 bodů ztrácí na vedoucí Bayern, který zvítězil 4:2 na hřišti pátého Leverkusenu.

Schick potvrdil střeleckou formu ve 27. minutě, kdy po zpětné přihrávce kanonýra Wernera pohotově levačkou poslal míč do branky. Po vyloučení Upamecana, jenž dostal během 27 minut dvě žluté karty, domácí dlouhou drželi proti outsiderovi vedení. I s pomocí Halstenberga, kterým kouč Nagelsmann posílil od začátku druhého poločasu defenzivu na úkor Schicka. V nastaveném čase však po rohovém kopu zajistil hostům cenný bod z dorážky Strohdiek. Lipsko ztratilo doma body remízou potřetí za sebou.

Za obhajobou titulu dál suverénně míří Bayern, který sice v Leverkusenu od 10. minutě prohrával, ale pak nasázel soupeři čtyři góly. Na 4:1 zvýšil v 66. minutě Lewandowski, jenž si třicátou brankou v sezoně upevnil vedení v tabulce střelců. Alespoň 30 gólů v jedné bundesligové sezoně dal už potřetí. Víckrát to dokázal jen Gerd Müller, kterému se to povedlo pětkrát. Do historie se zapsal i Thomas Müller, jenž přihrál na dvě branky Bayernu a má v sezoně už 20 asistencí. Tím vyrovnal rekord soutěže Kevina De Bruynea z ročníku 2014/15, kdy belgický záložník hrál za Wolfsburg.

Německá fotbalová liga - 30. kolo:

Düsseldorf - Hoffenheim 2:2

Branky: 5. a 76. z pen. Hennings - 16. Dabur, 61. Zuber

Eintracht Frankfurt - Mohuč 0:2

Branky: 43. Niakhaté, 77. Kunde

Leverkusen - Bayern Mnichov 2:4

Branky: 10. Alario, 89. Wirtz - 27. Coman, 42. Goretzka, 45. Gnabry, 66. Lewandowski

Lipsko - Paderborn 1:1

Branky: 27. Schick - 90.+2 Strohdiek