Pašák Darida: druhý rekord! Za týden naběhal téměř třicet kilometrů | iSport.cz

Vladimír Darida (vlevo) se vrátil do sestavy po karetním trestu a pomohl Hertě k výhře nad Unionem • Reuters

Běhá mu to jako nikdy, zdá se, že nezná slovo únava. Vladimír Darida v sobotu podruhé během týdne překonal vlastní běžecký rekord bundesligy, v utkání Herty proti Dortmundu (0:1) mu naměřili neskutečných 14,65 kilometrů. Za dva zápasy tím pádem odběhal téměř 30 kilometrů. „Tohle je nesmysl, co zvládne,“ vysekl českému záložníkovi poklonu na Twitteru obránce Bohemians Jakub Podaný.

Darida minulý víkend v zápase s Augsburgem (2:0) zdolal 14,34 kilometru a zlepšil vlastní maximum 14,16 kilometru, které držel od předloňského roku. Proti Dortmundu ale zabral ještě víc, statistická společnost Opta zveřejnila číslo 14,65 kilometru.

„Je to hezké, ale raději bych měl ve statistikách gól,“ přiznal po utkání německým reportérům Darida, jehož mrzela těsná porážka 0:1. Hertha v těžkém duelu vyšla bodově naprázdno poprvé po restartu soutěže po koronavirové pauze, skončila její šňůra šesti zápasů bez porážky.

Fyzický fond drobného středopolaře je neskutečný, taková čísla se vymykají běžným normám. „Jeho akční radius byl vždycky výjimečný, nicméně tohle už je nesmysl, co zvládne,“ napsal na sociální síť krajní obránce Bohemians Jakub Podaný. Českého reprezentanta chválí i v Německu, oficiální stránky bundesligy fotbalovému maratonci dokonce věnovali zvláštní článek.

„Zajímá mě to, na statistiky se po zápase vždycky podívám. Ale není to úplně směrodatné a rozhodující. Měl jsem někdy ze zápasu super pocit, ale podle čísel jsem byl skoro nejhorší na hřišti, někdy je to zase naopak,“ vyprávěl Sportu před týdnem, kdy výborným běžeckým výkonem a jednou asistencí přispěl k výhře Herty nad Augsburgem (2:0).

Bundesliga počítá naběhané kilometry od sezony 2013/14. Dosavadní maximum v ročníku drželi Joshua Kimmich z Bayernu Mnichov, Alessandro Schöpf z Schalke a Klaus Gjasula, jimž statistikové naměřili 13,7 kilometru. Jeden z pilířů národního týmu tahle čísla suverénně přeběhal a ve svém týmu si ještě vylepšil svou pozici a místo v základní sestavě.

„Je neuvěřitelný! Sami vidíte, jakou má silnou vůli. Vladi je často přehlíženým hráčem, ale je pro nás velmi důležitý,“ chválil 29letého hráče po posledním domácím duelu s Augsburgem kouč Herty Bruno Labbadia.

Pro 29letého záložníka je zásadní, aby se dařilo týmu. Zatím poslední zápas v prázdné Signal Iduna Park Areně končil smutný, Borussia uhájila těsnou výhru 1:0. Přesto se Herta po obnovení soutěže i díky Daridovým výkonům znatelně zvednula a v tabulce poskočila na deváté místo.