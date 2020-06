Augsburg se vzdaluje pásmu sestupu. Rozhodl gólem ve 43. sekundě | iSport.cz

Fotbalisté Augsburgu vyhráli v bundeslize díky gólu Floriana Niederlechnera z první minuty 1:0 v Mohuči a ve 31. kole udělali výrazný krok v záchraně mezi elitou. Tým s třemi Čechy, z nichž ale žádný do zápasu nezasáhl, má tři kola před koncem na třináctém místě sedmibodový náskok na pásmo sestupu. Mohuč je patnáctá o čtyři body zpět.

Útočník Niederlechner čekal na gól 857 minut, než rozhodl dnešní záchranářský duel akrobatickou střelou o zem už po 43 sekundách. Ohrožení domácí se celý zápas tlačili za vyrovnáním, ale neuspěli i kvůli několika kvalitním zákrokům augsburského brankáře Andrease Lutheho, jenž dostává přednost před Tomášem Koubkem. Na lavičce zůstal také zkušený Marek Suchý, Jan Morávek je zraněný.

V 17. minutě všem zatrnulo, když po hlavičkovém souboji s hostujícím obráncem Felixem Uduokhaiem spadl nekontrolovaně hlavou na zem mohučský útočník Taiwo Awoniyi. Kmenový hráč Liverpoolu byl odnesen z trávníku s krčním límcem a převezen do nemocnice na vyšetření, jež potvrdilo těžký otřes mozku. Klub oznámil, že mladý Nigerijec byl schopen komunikovat.

V druhém dnešním duelu remizoval Leverkusen 1:1 na hřišti Schalke a posunul se na čtvrté místo tabulky, jež zaručuje postup do Ligy mistrů. Domácí vedli od 51. minuty po proměněné penaltě kapitána Daniela Caligiuriho a dlouho živili šanci na to, že po 12 zápasech ukončí sérii bez vítězství. V 81. minutě si ale Juan Miranda pod tlakem srazil do branky Wendellovu zpětnou přihrávku a zápas skončil dělbou bodů. Schalke stanovilo 13. utkáním bez výhry klubový rekord a je deváté.

Německá fotbalová liga - 31. kolo:

Mohuč - Augsburg 0:1

Branky: 1. Niederlechner

Schalke - Leverkusen 1:1

Branky: 51. Caligiuri z pen. - 81. vlastní Miranda