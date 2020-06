Euforie Bayernu: Pustíme uzdu emocím! Na večeři ale každý seděl u jiného stolu | iSport.cz

Fotbalisté Bayernu Mnichov chvíli poté, co zdolali Brémy a zajistili si osmý mistrovský titul po sobě • ČTK / AP / Martin Meissner

Fotbalisté Bayernu Mnichov chvíli poté, co zdolali Brémy a zajistili si osmý mistrovský titul po sobě • ČTK / AP / Martin Meissner

Fotbalisté Bayernu se radují z druhé branky do sítě Borussie Mönchengladbach • Reuters

Robert Lewandowski po gólu do sítě Brém, svém 31. v této bundesligové sezoně • Reuters

Fotbalisté Bayernu Mnichov chvíli poté, co zdolali Brémy a zajistili si osmý mistrovský titul po sobě • Reuters

Fotbalisté Bayernu Mnichov chvíli poté, co zdolali Brémy a zajistili si osmý mistrovský titul po sobě • ČTK / AP / Martin Meissner

Fotbalisté Bayernu Mnichov chvíli poté, co zdolali Brémy a zajistili si osmý mistrovský titul po sobě • ČTK / AP / Martin Meissner

V úterý večer si zajistili v pořadí osmý bundesligový primát za sebou, ale sundat nohu z plynu nemíní. Fotbalisté Bayernu Mnichov jsou podle trenéra Hansiho Flicka jsou hladoví i po dalších triumfech. Bavorský celek by rád vyhrál Německý pohár i Ligu mistrů. Ještě předtím ale hráči ligový úspěch náležitě oslaví a nezabrání jim v tom ani opatření proti koronaviru.

Bayern v úterý vyhrál 1:0 v Brémách a s nedostižným náskokem deseti bodů před druhým Dortmundem si zajistil třicátý titul v historii. „Udělali jsme první krok. Pořád je před námi pohár, ale co už moc nejde naplánovat, to je Liga mistrů. To bude velmi náročné,“ citovala Flicka agentura SID.

„Ale tohle je Bayern a ten má vždy nejvyšší cíle. A tak je to správně,“ dodal pětapadesátiletý kouč, který s Bayernem 4. července odehraje finále Německého poháru proti Leverkusenu. V Lize mistrů mnichovský celek vyhrál první osmifinále nad Chelsea 3:0, ale před odvetou byla soutěž pozastavena kvůli koronaviru.

„Po finále poháru máme asi čtyři týdny přestávku. Hráči během ní dostanou dvanáctidenní volno a pak se vrátíme do práce a budeme se chystat na Chelsea, přes kterou chceme postoupit a dojít až do finále,“ přidal výkonný ředitel klubu Karl-Heinz Rummenigge.

„Souhlasím s experty, kteří říkají, že náš tým má na to vyhrát treble,“ prohlásil předseda Bayernu Herbert Hainer. „Samozřejmě k tomu potřebujete trochu štěstí, ale s kvalitou hráčů a prací, kterou Hansi Flick za poslední půlrok odvedl, máme velkou šanci. Takže titul byl jen první krok,“ dodal.

Ještě než ale Bayern zaútočí na treble, který naposledy získal v roce 2013, hráči titul pořádně oslaví. Byť podle útočníka Thomase Müllera to bude za trochu nezvyklých podmínek. „Pustíme uzdu emocím a půjdeme na společnou večeři. Což v době korony znamená, že budeme sedět každý u jiného stolu. Ale nebude to problém. Připít si můžeme i na předepsanou vzdálenost dvou metrů,“ prohlásil.