Bayern oslnil skvělý trenér: umění těžkých rozhodnutí i komunikace | iSport.cz

Odmítal, že by měl nějaký výjimečný přínos. Nepřipisoval si zásluhy. „Pokud chcete být úspěšní, potřebujete mít k tomu dobrý tým. Proto nepřemýšlím nad tím, jaký podíl mám na titulu já. Niku Kovačovi jsem velmi vděčný za to, že jsem s ním mohl pracovat,“ vzpomněl trenér Bayernu Hansi Flick i svého předchůdce v řeči, kterou vedl po úterní výhře v Brémách a definitivním stvrzení titulu. No jo, ale ať chce, nebo ne, německého obra do pucu dal právě on a Bayern dál vládne Německu.

Flick se ujal bavorského giganta na začátku listopadu, po hrozivém výplachu 1:5 na půdě Eintrachtu Frankfurt střídal Nika Kovače. Jeho bilance je impozantní: v bundeslize zaznamenal devatenáct výher, jednu remízu a dvě porážky. Tým pod ním střílel v průměru 3,1 branky na zápas. Rekord, žádný jiný kouč v bundeslize se nemohl pochlubit produktivnější armádou.

„Empatie je jeho největší předností, v tomhle připomíná s veškerým respektem Juppa Heynckese,“ citoval magazín The Athletic zdroj blízký kabině Bayernu. Hráče umí přesvědčit, získat si je, dovede s nimi komunikovat. A to i přesto, že v minulosti velká mužstva nevedl.

Postoupil s Hoffenheimem ze čtvrté do třetí ligy, do dalšího patra ovšem ambiciózní klub z periferie, který je nyní už v bundeslize etablovaný, nevytáhl ani na čtyři pokusy. Pak se učil v Salcburku pod legendárním Giovannim Trapattonim, dlouhá léta dělal asistenta Joachimu Löwowi u německé reprezentace, ale velká štace přišla až v této sezoně.

V Bayernu byl nejprve Kovačův asistent, pak se z něj stal dočasný trenér a nakonec dostal důvěru a smlouvu až do roku 2023. „Každému se snaží porozumět a komunikovat s ním. To je jeho silná stránka. Má jasné názory, dává jasné pokyny a je čestný i při vážných rozhodnutích,“ popsal útočník Robert Lewandowski, který pálí jako divý a počítá v tomto bundesligovém ročníku už jednatřicet branek.

Že je Flick opravdu mužem činu, dokládají některé jeho tahy. Ty klíčové? Zahrnul důvěrou devatenáctiletého Alphonsa Daviese a nasazoval ho jako levého beka. Davida Alabu zatáhnul na pozici stopera, ukončil šibování s Joshuou Kimmichem a definitivně ho přesunul do středu zálohy.

Opřel se o Thomase Müllera a Jéroma Boatenga, mistry světa, zkušené borce, kteří nehráli pravidelně. Pod Flickem ano a vrátili mu to. „To, co Boateng díky své motivaci a pomoci od Flicka na hřišti ukazuje, lze jen těžko vysvětlit,“ divil se výtečným Boatengovým výkonům Lothar Matthäus, kapitán mistrů světa z roku 1990.

Změnila se i hra Bayernu, víc držel míč, na soupeře vytahoval agresivní a účinný presink. Flick zároveň tolik nerotoval sestavou, změn dělal málo. Mužstvo se dokázalo rychle oklepat na přelomu listopadu a prosince ze dvou porážek za sebou, bez ztráty formy přečkalo koronavirovou pandemii, po ní neztratilo ani bod.

„Na tréninku se tvrdě pracuje, ale je také zábava. Tým dokáže opravdu dobře připravit na každý zápas. Hansi je hladový po úspěchu, hráči zrovna tak,“ vypíchl Hasan Salihamidžič, sportovní ředitel Bayernu.

Teď se bavorskému kolosu pod trochu nečekaným šéfem věští zajímavá perspektiva. „Máme mladé mužstvo, které je schopné se dál rozvíjet. Když vše dobře půjde, dovedu si představit, že začíná nové éra Bayernu,“ konstatoval natěšeně bývalý prezident největšího německého klubu Uli Hoeness.