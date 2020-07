Olayinku sleduje bundesliga. Zájem má nováček, Slavia chce čtvrt miliardy | iSport.cz

Hráči, kteří prošli tímhle klubem, pořádně září. Na čestných místech v útrobách Mercedes-Benz Areny byste našli fotky gólmana Tima Hildebranda, mistrů světa Guida Buchwalda, Samiho Khediry, Jürgena Klinsmanna, bulharské hvězdy Krasimira Balakova nebo brazilského bombarďáka Giovaneho Elbera.

Kolem těchto portrétů by možná mohl brzy chodit i Peter Olayinka. VfB Stuttgart má o slávistickou oporu zájem. V Edenu mají vědět o „sledovačkách“, které bundesligový nováček v nedávné době na nigerijského záložníka pořádal, jenže zatím to vypadá, že se fanoušci „sešívaných“ odchodu čtyřiadvacetiletého křídelníka tolik bát nemusí.

Muselo by totiž dojít ke shodě, která teď působí nereálně. Slavia by si totiž prý představovala, že za Olayinku dostane třeba kolem deseti milionů eur, tedy přes čtvrt miliardy.

Má to dva podstatné důvody. První, že ve 24letém hráči vidí pro jeho nevysoký věk nespornou hodnotu, kterou nemíní srazit prvním vážnějším zájmem. A druhou, že tým na křídelní prostory posílil teprve před pár dny Tomáš Malinský, čímž se vytvořila v kádru dobrá zástupnost na pravé straně a celkově se rozšířily možnosti lajnových hráčů. A teď by jednoho z nich, z pozice, která trenéra Jindřicha Trpišovského trochu trápila, pouštěla… Ne.

Pohled Stuttgartu? Tak nejdřív je tu fakt, že nejdražší nákup, který klub ve své historii udělal, vyšel na jedenáct milionů eur, tedy těsně pod tři sta milionů korun. Tehdy 18letého Ozana Kabaka vykupoval Stuttgart v lednu 2019 z Galatasaray a jen o půl roku později už ho pouštěl s přibližně stomilionovým ziskem do Schalke. Těžko soudit, že zrovna přestupem z české ligy by chtěl klub svůj přestupový rekord málem dorovnávat.

Navíc v bundesligových týmech teď nejsou peníze na rozhazování. I VfB se vypořádává s následky koronavirové krize a musel podle německých médií výrazně osekat své prostředky na přestupy. Klub by si finančně mohl pomoct, pokud by prodal své útočné eso, Argentince Nicoláse Gonzáleze, který k postupu do nejvyšší soutěže pomohl čtrnácti góly a jehož si Stuttgart cení na zhruba 20 milionů eur, tedy asi půl miliardy korun. Ale i v případě odchodu svého střelce by navrátilec mezi německou elitu naložil s penězi velmi pravděpodobně jinak, než aby jich tolik utratil za Olayinku.

Zároveň má Stuttgart na startu přípravy k dispozici 35 hráčů, primárně tedy spíš řeší přetlak v kádru a do nákupu by se hrnul nejspíš jen v případě, že by suma spadla někam ke čtyřem až šesti milionům eur, tedy v přepočtu 150 milionů korun nejvýš.

Pro Slavii nicméně nepřehlédnutelná zpráva, že o její hráče se evropské kluby dál zajímají.

