Schick už je hráčem Leverkusenu! Prošel prohlídkou, smlouva na pět let

Hotovo! Patrik Schick už by měl být hráčem německého Leverkusenu, v novém klubu úspěšně podstoupil zdravotní prohlídku. Na Twitteru o tom jako první informoval respektovaný italský novinář Fabrizio Romano. Český reprezentant podle něj podepsal pětiletou smlouvu. Přestupová částka, která připadne AS Řím? Až 27 milionů eur (více než 700 milionů korun).

Schick do Leverkusenu přicestoval v úterý ráno necelý týden poté, co pro něj předčasně skončil reprezentační sraz, při kterém přišel do kontaktu s jedním ze dvou členů realizačního týmu nakažených koronavirem a musel do karantény. Čtyřiadvacetiletý útočník kvůli tomu zmeškal zápasy Ligy národů na Slovensku a se Skotskem.

Kvůli izolaci bylo podle Bildu také odloženo jednání o přestupu do Leverkusenu, za který by římský celek měl dostat až 27 milionů eur a podle předchozích zpráv také nespecifikovaný podíl z případného dalšího prodeje.

Nakonec ale vše dobře dopadlo. Bývalý hráč Sparty nebo Bohemians 1905 podepsal v Leverkusenu pětiletou smlouvu a může navázat na úspěšný minulý ročník.

Schick do Leverkusenu míří po ročním hostování v Lipsku, za které dal v uplynulé bundesligové sezoně deset branek a byl druhým nejlepším týmovým střelcem. Klubu pomohl do semifinále Ligy mistrů, ale vedení se kvůli ekonomickým dopadům koronavirové krize rozhodlo nevyužít opci na přestup.

V Římě Schick působil od roku 2017. Nejprve hostoval ze Sampdorie Janov a poté tam za celkem 38 milionů eur přestoupil, což z něj udělalo nejdražšího hráče v historii klubu. V dresu „Giallorossi“ se ale opora reprezentace, za niž odehrál 22 zápasů a dal devět branek, příliš neprosadila.

