Schick už patří Leverkusenu! Skvělý tým, libuje si český útočník

Hotovo. Fertig. Reprezentační útočník Patrik Schick bude svou kariéru dál rozvíjet v Německu. Po úspěšném hostování v Lipsku ho z AS Řím vykoupil jiný přední bundesligový celek – Bayer Leverkusen. Přestupová suma? Zahraniční média uvádějí cifry mezi 25 a 26,5 miliony eury (663 – 703 milionů korun). Schick v Leverkusenu podepsal smlouvu na pět let. „Když jsem s Lipskem proti Bayeru hrál, mohl jsem se přesvědčit, jak skvělý tým to je,“ radoval se z transferu Schick.

Pondělní negativní test na koronavirus ho dostal z karantény, a tak se útočník Patrik Schick mohl vydat stvrdit očekávaný odchod z AS Řím. Vyrazil do Leverkusenu, kde v úterý úspěšně podstoupil zdravotní prohlídku a s pátým týmem uplynulé bundesligové sezony podepsal kontrakt do června 2025. Vpodvečer už tak mohl v obležení klubových špiček Bayeru zapózovat s černým dresem Leverkusenu a číslem 14, které bude nosit.

„Když jsem s Lipskem proti Bayeru hrál, mohl jsem se přesvědčit, jak skvělý tým to je. Hrají ofenzivně a agresivně, to jsou všechno věci, které mám rád a které se shodují s mým vnímáním fotbalu. Bayer je top klub v bundeslize. Velmi mě těší, že mohu dál hrát v Německu a s tímto klubem také na mezinárodní scéně,“ konstatoval Schick.

Leverkusen je v základní skupině Evropské ligy. „Jsem strašně rád, že to dopadlo. Bylo mým přáním odejít do Leverkusenu, v posledních dnech jsme k tomu vše směřovali. Moc se těším,“ řekl pak Schick ještě Sportu.

Čtyřiadvacetiletý forvard zaujal Bayer v minulé sezoně, kdy hostoval z AS Řím v Lipsku. Angažmá v Sasku mu sedlo, vstřelil deset bundesligových branek. Jenže Lipsko nebylo schopné splnit finanční nároky italského kolosu, ten navíc nechtěl slyšet ani slovo o hostování.

A tak se do výhody dostal Leverkusen, který prodal do Chelsea za více než 80 milionů euro svou největší hvězdu Kaie Havertze a do Monaka ještě útočníka Kevina Vollanda. Měl tedy dost peněz, část z nich si mohl dovolit investovat a české ofenzivní eso se pro něj stalo prioritou.

„Patrik měl více nabídek, ale když přišlo na placení, a to včetně Lipska, každý mluvil pouze o hostování. Jelikož Řím potřebuje peníze, tak to odmítl. V posledních dnech existovaly pouze dvě varianty. Buď přestup, nebo setrvání v Římě. Bayer byl jediný schopen naplnit požadavky Italů, to bylo nejdůležitější,“ přiblížil licitování Schickův manažer Pavel Paska.

Výchozí pozici v novém působišti by měl mít tak Schick vzhledem ke všem okolnostem dobrou. Leverkusen se o něj hodlá opřít, nebál se do něj investovat, dostane prostor a důvěru. „Získali jsme renomovaného mezinárodního útočníka, který prokázal své kvality v italské Serii A i bundeslize. Věřím, že díky jeho schopnostem se nám v ofenzivě bude dařit,“ nepochyboval šéf Bayeru Rudi Völler.