Schick proti „svým“ šokoval parádou. Krásný gól mu ale zhatil ofsajd

V 77. minutě si naběhl za defenzivní linii Lipska. Balon si za vápnem zasekl na levačku a balon fantasticky zakroutil k protilehlé tyči. Brankář hostí neměl nárok, i kdy se po míči natahoval, seč mohl.

„Světové zakončení,“ ocenil televizní komentátor.

„Schick šokoval exklub,“ glosovala to živá internetová reportáž deníku Bild.

Byla to paráda odpoledne, ovšem bez kýženého efektu. Vítěznou branku Leverkusenu zhatilo malinkaté postavení mimo hru, které odhalila kalibrovaná ofsajdová lajna používána videorozhodčími.

Patrik Schick to vzal s úsměvem, ale pro něj i Leverkusen velká škoda. Mohl být za hrdinu. Jeho nový zaměstnavatel by nejspíš bral důležitou výhru v duelu s konkurentem, s nímž se hodlá prát o nejvyšší příčky a lístek do Ligy mistrů. Takhle zůstali domácí již pátý domácí zápas proti Lipsku bez vítězství.

Pro českého reprezentačního kanonýra to byla zvláštní domácí bundesligová premiéra v barvách Leverkusenu před 6 tisíci šťastlivců, kteří mohli do hlediště. Vždyť se postavil proti hráčům, s nimiž donedávna seděl v jedné šatně. Vážili si ho, protože vstřelil během hostování z AS Řím v minulé sezoně 10 gólů. Kdyby bylo jen na něm, nikam by se v létě nestěhoval. Jenže 26,5 milionu eur za něj Lipsko nezaplatilo, za to Leverkusen ano.

Proto v sobotu vyběhl na hrot útoku, aby sváděl boje s urostlým top stoperem Upamecanem. Ten mu už ve 4. minutě zmařil šanci. Diaby centroval, Schick byl nachystán na zakončení, Upamecano mu však míč těsně před nosem sebral.

Ačkoli to Schick neměl lehké, neztratil se. Pokryl pár dlouhých přihrávek, nabil na střelu a předvedl již zmíněnou lahůdkovou koncovku. Deník Bild mu za výkon udělil dvojku, stejně jako brankáři Hradeckému a záložníkovi Demirbayovi. K vyššímu hodnocení se nikdo v domácím mužstvu, ani v hostujícím, nedopracoval.

Jak se rodil konečný stav 1:1? Bylo o něm jasno už do přestávky. A v obou případech šlo o nádherné rány. Nejprve si v 17. minutě Forsberg pohrál se strážcem Benderem jako s malým klukem. Naznačil kličku doprava, pak zasekl doleva a z levačky vypustil bleskově nechytatelnou pumelici pod víko.

Ve 20. minutě na to plynule navázal Demirbay. Napřáhl zpoza vápna a jeho exkluzivní dělovka se odrazila od břevna za lajnu – 1:1!

„Byl to velmi zajímavý zápas se šancemi na obou stranách, vedený ve velmi intenzivním tempu. Radši bychom samozřejmě vyhráli, ale to chtěl i soupeř. Výsledek je spravedlivý,“ zhodnotil Julian Nagelsmann, kouč Lipska.

Se vším lze souhlasit.