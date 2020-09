Laso od Slavie? Kluby nebyly schopné se domluvit, promluvil o zájmu Darida

Daridu pokračování v Německu těší, bundesligový kolotoč běhavému záložníkovi svědčí. „Byl jsem rád, že jsme našli společnou řeč. Podepsal jsem dlouhodobou smlouvu a myslím si, že obě strany jsou nyní spokojené. Tím, že působím v Berlíně dlouhou dobu a cítím se v klubu i ve městě dobře, tak nebylo moc nad čím přemýšlet. Zatím nepřišla tak výjimečná a zajímavá nabídka, aby mě to dostalo z Berlína,“ prohlásil pro stránky agentury Chovanec Sport Agency, která hráče zastupuje.

Českému záložníkovi končila původní smlouva příští rok, mohl přemýšlet nad změnou adresy. Na začátku srpna informoval deník Sport o tom, že o jedné z reprezentačních opor uvažuje i Slavia. „Kluby nebyly schopné se mezi sebou domluvit na výši odstupného. Měl jsem ještě na rok smlouvu v Berlíně a Slavia by asi nebyla schopná mě z ní vyplatit. Tudíž na žádné moje přemýšlení o odchodu ani nepřišlo,“ vyjádřil se k možným námluvám s českým mistrem.

Šlo by o velmi pikantní přestup, Darida před odchodem do Německa působil ve Viktorii Plzeň. U největšího slávistického konkurenta se díky výtečným výkonům prokousal do reprezentace, zahrál si Ligu mistrů a řekl si o laso z bundesligy. „Zatím jsem v zahraničí spokojený. Dokud budu hrát a budu cítit, že jsem pro klub přínosem, tak tu budu chtít zůstat,“ pravil Darida.

Bundesligový rekordman v počtu naběhaných kilometrů za jedno utkání se v berlínském klubu těší na další velké výzvy. „Máme velmi dobrý tým. Nyní jsme ještě více posílili a věřím, že budeme hrát v tabulce nahoře a že se opět podíváme do evropských pohárů,“ naznačil jasný cíl do dalších let v německém fotbale. „Momentálně máme sponzora, který je schopný zainvestovat do velmi drahých hráčů a myslím si, že časem se ukáže, že to je správný krok, který nás posune mezi přední kluby.“

Darida v srpnu oslavil kulaté třicátiny. Teď věří, že má ještě několik kvalitních sezon v kariéře před sebou. „Těžko říct, jak dlouho ještě budu hrát fotbal. Myslím si, že to není moje poslední smlouva. Třeba budu moct pokračovat dál v Hertě, nebo uvidíme, co se naskytne. Nyní jsem rád, že jsem dostal kontrakt na dobu, jakou jsem chtěl,“ hlásil spokojeně.