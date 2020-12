Schick rozparádil i komentátora: Nešlo to udělat líp! Druhou trefu vzal VAR

Robert Lewandowski vyšel na hřiště prvně coby nejlepší fotbalista světa roku 2020. V anketě FIFA za sebou nechal Cristiana Ronalda i Lionela Messiho. Ale v bitvě o první místo v bundeslize byl nejprve v centru pozornosti jiný útočník, Čech Patrik Schick.

Při premiérovém rohu Leverkusenu ve 14. minutě si našel místo na okraji šestnáctky. Záhy se k němu snesl míč a následovala fotbalová předvánoční pohádka. Exsparťan napřáhl levačkou ve vzduchu do balonu a jeho famózní volej zaplul k tyči. Manuel Neuer, brankář číslo jedna v tomto roce nejen v Bayernu, ale na celé zeměkouli, neměl nárok.

„Jaký to gól!“ řval televizní komentátor. „Je to vánoční dárek pro všechny fanoušky fotbalu. Schick to nemohl udělat lépe. Perfektní technika!“ dodal.

Tenhle vánoční dárek měl pro Schicka a Leverkusen jedinou chybu – nakonec nevynesl v super souboji o podzimního bundesligového krále ani bod. Naopak Lewandowski si mohl dva góly převázat mašličkou z důležitého vítězství.

Přitom do přestávky to na triumf mnichovských celebrit nevypadalo. Leverkusen byl lepším mužstvem, na konci první půlhodiny mohl jít dokonce do dvougólového náskoku.

A zase v tom hrál ústřední roli český reprezentant. Těsně za půlící čárou vykrojil oblouček, aby se při náběhu za obranu hostí vyhnul ofsajdu. Vzápětí pádil sám na Neuera. Obránci ho naháněli marně. Spolu se Schickem sprintoval na bránu kolega z útoku Diaby. Ovšem český talent se rozhodl zakončit sám. Poslal míč podél Neuera, který na něj nedosáhl.

Dvoubrankové manko by bylo pro Bayern krajně nepříjemné. Jenže je tu kontrola VAR. Generalita mnichovského kolosu se na tribuně klepala, neboť zkoumání hraniční situace trvalo věčnost. Leč nakonec si mohla oddechnout. Kalibrovaná ofsajdová lajna na monitoru odhalila centimetrové střelcovo postavení mimo hru v době přihrávky.

Nicméně domácí to nevykolejilo. Dál si rychlým a přímočarým přechodem do ofenzivy vytvářeli nebezpečnější akce než hvězdný soupeř. Zejména celá útočná trojka Leverkusenu ve složení Diaby, Schick, Bailey dělala defenzivě Bayernu potíže. Největší hrůza šla ze Schickových kopaček. Po čtyřiceti minutách byl poměr střel mezi oběma protivníky 6:2 a pod pět střel hostitelů se podepsal právě Patrik Schick. Kromě gólu vyslal na bránu další dvě rány, dvě vypustil mimo tyče.

Ovšem krátce před přestávkou on a jeho spoluhráči poznali, co dělá z Bayernu velké mužstvo. Nemilosrdně totiž potrestá každé zaváhání. Jak se to seběhlo tentokrát?

Leverkusen to přehnal s konstruktivní rozehrávkou. Hosté se zmocnili před pokutovým územím míče. Následovala přihrávka do křídla na volného Müllera, od něj hned letěl centr na vzdálenější tyč. Domácí brankář Hradecký i stoper Tah na balon nedosáhli, ten je přeletěl a Lewandowski stál jako vždy přesně tam, kde měl stát – 1:1.

Klasický „šatňák“ s Leverkusenem zamával. Takže ve druhém dějství už na trávníku dominoval Bayern. Kouč Hansi Flick to podpořil v 68. minutě dvojím střídáním. Do hry poslal tandem Kimmich, Musiala, naopak dolů šli Tolisso a Sané. Ten se přitom dostal na hřiště z lavičky až během první půle za zraněného Comana. Přesto ho Flick záhy sundal. Nejspíš proto, že nebyl spokojený s jeho příspěvkem do bránění.

Schick kopíroval výkon týmu. Ani on už nebyl po půli tak viditelný. V 81. minutě ho na zelený koberec svalila křeč zadního stehenního svalu. Po ošetření se sice ještě na plochu vrátil, ale jen na otočku. Jeho místo zaujal Alario.

Zdálo se, že předvánoční hit skončí remízou. Zvláště když střela mladého Musiala si zahrála biliár s brankovou tyčí. Nastavovaly se tři minuty a pár vteřin před závěrečným hvizdem si sami domácí zadělali na pohromu.

Stoper Tah ztratil lehkovážně míč před vlastním pokutovým územím a z rozehrávky se rázem vyklubala výhodná palebná pozice pro šutéra Lewandowského. Ten se nemýlil: jeho tečovaná dělovka rozhodla, že podzimním bundesligovým mistrem se nestal Leverkusen, nýbrž Bayern.